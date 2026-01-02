Pao tokom fotografisanja: Valovi povukli muškarca iz BiH ispod dubrovačkih zidina

Prema prvim informacijama, valovi su povukli muškarca, državljanina Bosne i Hercegovine, koji se s porodicom fotografirao na stijenama na Buži, prenosi Dubrovački dnevnik .

U Dubrovniku je u toku dramatična akcija traganja i spašavanja na moru ispod gradskih zidina.

Na teren su odmah upućene sve hitne službe: pripadnici Lučke kapetanije, policijski službenici i HGSS. U spašavanje se uključio i građanin Dominko Radić sa svojom barkom.

Međutim, akciju znatno otežavaju nepovoljni vremenski uvjeti i valovi koji dosežu visinu i preko pet metara, što predstavlja ozbiljnu opasnost za spasitelje i unesrećenog.