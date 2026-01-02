Obustavljena potraga za muškarcem kojeg su odvukli talasi u Dubrovniku: "Dao sam sve od sebe"

- Dao sam sve od sebe i prvi put da nisam nikoga izvukao u životu, eto… - rekao je za Dubrovački vjesnik Dominko Radić, poznat po tome da ne odustaje od potrage dok god postoji i najmanja mogućnost pronalaska osobe.

Državljanina Bosne i Hercegovine u more su povukli talasi dok se s porodicom fotografisao na stijenama na kupalištu Buža, podno dubrovačkih zidina. Pokrenuta je akcija spašavanja, a na more su izašli brodovi Lučke kapetanije i policije te HGSS.

Radić je, podsjetimo, prije otprilike dva sata bio na kupalištu Buža sa porodicom kada je muškarca snažno povukao talas i odnio u more.

- Nije više bilo moguće ništa, talasi su viši od sedam metara, drugi su mislili da će i mene morati spašavati. Prebio mi je barku s prove, skoro dvije ure sam na sve načine pokušavao nešto učiniti, ali, nažalost, našao sam samo cipele i gaće za koje se potvrdilo da pripadaju tom čovjeku. Sreća u nesreći je što nisu odnijeli dvojicu dječaka koji su bili s njim, ali bojim se da nade nema - rekao je Radić.

On je predložio, kada je iscrpio sve mogućnosti, da se digne helikopter, ali zbog jakog vjetra to nije bilo moguće, pa su svi, nakon dvosatne potrage i pokušaja spašavanja, morali odustati.

- Rekao sam da ću obući odjelo, vežite me, ali nisu dozvolili. Stvarno nije moguće više ništa po ovakvom nevremenu. Ovo je prvi put u životu da sam dao sve od sebe i nisam uspio - kazao je Radić, prenosi Dubrovački vjesnik.