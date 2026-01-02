Radić koji je izvlačio bh. državljana iz mora otkrio da su s njim bili supruga i dvoje male djece: "Samo sam pronašao cipele i donji veš"

Državljanin BiH je stradao danas u Dubrovniku nakon što je otišao na plažu da napravi fotografiju, a talasi ga odnijeli u moru.

Nakon nekoliko sati njegovo tijelo je izvučeno iz mora, a Dominko Radić je bio jedan od onih koji su bezuspješno pokušali spasiti bh. državljanina.

Probleme su pravili olujni vjetar i visoki valovi, u akciju su bile uključene sve hitne službe, a pojavio se Dominko Radić, koji je ranije spasio više od 30 ljudi.