Vučić poručio da ne odustaje od izgradnje aerodroma u Trebinju: Spremni smo uložiti više od 200 miliona eura

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je danas u Trebinju da nisu odustali od izgradnje aerodroma u ovom gradu.

Podsjećamo, Vučić je boravio na otvaranju nove bolnice u ovom gradu te rekao da njegova vlada već ima osigurane izvore finansiranja za izgradnju aerodroma u tom gradu i da sada čeka potrebne dozvole i saglasnosti.

- Mi smo spremni uložiti više od 200 miliona eura - rekao je Vučić.

Naglasio je da nisu problemi novci, nego dozvole te poručio da bi aerodrom na ovoj lokaciji bio koristan za cijelu regiju, a bilo bi važno da se istočne Hercegovina poveže s Beogradom.

Ideja o ovom projektu prvi put se pojavila 2006. godine, a za njegovu realizaciju zaduženo je javno preduzeće Aerodrom Trebinje, koje je u vlasništvu Aerodroma Srbije iz Niša. Planirano je da se aerodrom gradi na oko 300 hektara zemljišta, svega tridesetak kilometara od Dubrovnika.

Međutim, lokacija se nalazi u blizini zone zaštite rijeke Omble, iz koje se Dubrovnik snabdijeva pitkom vodom. Zbog toga gradske vlasti Dubrovnika odlučno se protive izgradnji aerodroma dok se ne izradi sveobuhvatna studija utjecaja na okoliš.