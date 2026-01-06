Crna Gora: Zeta i Morača najkritičnije, blokirani brojni prometni pravci

Obilne padavine u Crnoj Gori uzrokovale su porast vodostaja rijeka, poplave i prekide prometa u više gradova. Najkritičnije tačke su Zeta i Morača, dok se na sjeveru stanje postupno smiruje, izjavio je hidrolog Ervin Kalač, a prenosi portal Radiotelevizije Crne Gore.

Zbog poplava zatvoreni su prometni pravci Nikšić–Podgorica kod Orje Luke, Danilovgrad–Nikšić, Danilovgrad–Glava Zete, kao i regionalne ceste Đurđevića Tara–Mojkovac i Kolašin–Berane preko tunela Klisura. Neprohodni su i putni pravci prema Beranama preko Jelovice.

U Danilovgradu je stanje kritično, a voda je ušla u pojedine kuće.

U podgoričkom naselju Beri poplavljene su ulice, imanja i dvije kuće, dok se mještani boje da bi mogao biti ugrožen most preko Sitnice. U Bijelom Polju uveden je režim izvanredne obrane od poplava zbog rasta vodostaja Lima.

Nadležne službe prate stanje na terenu, a građani su pozvani na oprez. Iz Zavoda za hidrometeorologiju navode da vodostaji rastu, ali još nisu dosegnuti kritični nivoi. Upozoravaju da se i narednih dana očekuju obilne padavine uz jak vjetar i zahlađenje.