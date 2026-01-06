Snažno nevrijeme pogodilo Dubrovnik: Potopljen gliser dug osam metara, ugrožena i druga plovila

Obilna kiša i snažno nevrijeme pogodili su danas Dubrovnik, ostavljajući za sobom brojne probleme na saobraćajnicama i na moru.
Građani prijavljuju odrone i potopljena plovila, dok iz lokalnog vodovoda upozoravaju na zamućenje vode na pojedinim područjima, objavio je Dubrovački dnevnik.
Među ozbiljnijim posljedicama nevremena je potopljen gliser dug osam metara, koji je bio privezan uz šetnicu od Orsana do Mandrača. Prema navodima lokalnih medija, izvlačenje plovila iz mora bit će obavljeno nakon prestanka padavina. U opasnosti su i druge barke bez tendi, koje je kiša napunila vodom, pa im prijeti potapanje.
Dodatni problem zabilježen je ispred prostorija Ronilačkog kluba Dubrovnik, gdje se dio pontona odvojio od platforme i trenutno pluta u uvali.
Nevrijeme je izazvalo i poteškoće u saobraćaju. Na Jadranskoj magistrali evidentirani su manji odroni, dok se na cesti kod lapadskih semafora nalazi naneseni šljunak, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez.
Iz Vodovoda Dubrovnik saopćili su da je usljed obilnih padavina došlo do zamućenja izvorišta Palata. Zbog toga se voda na području Vrbice, Štikovice te Malog i Velikog Zatona ne preporučuje za piće. Građanima se savjetuje da vodu prije upotrebe ostave da se istaloži, a potom da tečnost iznad taloga prokuhaju.