Preminula Jovanka Jolić, poznata teoretičarka zavjera koja je tvrdila da je Ilon Mask iz RS

Srbijanska teoretičarka zavjera Jovanka Jolić, koja je bila posebno popularna na društvenim mrežama, preminula je u 69. godini.

Jovanka je preminula četvrtog januara, a sahrana će se obaviti 10. januara na groblju Lešće u Beogradu, prenose srbijanski mediji.

Jolić će ostati upamćena po nerijetko kontroverznim teorijama zavjera koje je iznosila uglavnom na alternativnim televizijama i drugim medijima bez uredničkih ograničenja.

Iznosila je tvrdnje o postojanju globalnih struktura moći koje, prema njenom tumačenju, imaju snažan i negativan utjecaj na politička i društvena dešavanja, navodi se.

Predstavljala se kao historičarka umjetnosti, ali u javno dostupnim izvorima nema potvrda o njenom formalnom obrazovanju ili profesionalnom radu.

Jedna od njenih najpoznatijih izjava bila je tvrdnja da Ilon Mask dolazi iz Republike Srpske, ali i da je Egipat nekad bio dio države Srbije.

Mediji i fact-checking organizacije više puta su ukazivali da nema verificirane akademske pozadine za takve tvrdnje. Međutim, to nije spriječilo da ona postane svojevrsna zvijezda na društvenim mrežama.

Mnogi su dijelili njene izjave, dok su je drugi kritikovali ili podrugljivo komentarisali zbog nepotkrijepljenih i neutemeljenih teorija.