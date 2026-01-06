Hrvatska: Zbog snijega, na snazi najviši stepen pripravnosti

Prometnice sjeverozapadne Hrvatske su, i prije nego što su se zabijelile, tretirane solju, no zbog rijetkog prometa sol se ne uspije miješati sa snijegom da bi ga otopila, kazao je za Hinu Mario Vdović, član Uprave PZC-a Varaždin, te dodao da je na snazi najviši stepen pripravnosti.

PZC Varaždin zadužen je za čišćenje državnih cesta u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji, dok u Koprivničko-križevačkoj, u zimskim uslovima, brinu o prohodnosti i lokalnih prometnica, osim državnih.

Najviši stepen pripravnosti

Trenutno je na snazi treći, i ujedno najviši, stepen pripravnosti.

Vdović ističe da su sa posipanjem solju počeli nekoliko dana prije snježnih padavina te da soli ima dovoljno za narednih 10 dana, a uskoro se očekuje nova isporuka.

Na pitanje zašto su prometnice bijele, odgovorio je da unutar sat vremena padne dva do tri centimetra novog snijega. „To ne znači da radnici ne brinu o cestama, nego je promet rijedak pa se sol ne uspijeva miješati sa snijegom da bi ga otopila. S druge strane, treba znati da se ispod tog snijega ne nalazi poledica, upravo zbog pravovremenog tretiranja asfalta solju“, naglasio je.

Niske temperature

Vdović je dodao da se u narednim danima očekuju vrlo niske jutarnje temperature, čak do -10. „U takvim uslovima zimske službe su ograničene svojim djelovanjem“, rekao je i pojasnio da sol djeluje do -7 stepeni Celzijusa, apelirajući na vozače da, kada kreću na posao u ovako niskim temperaturama, pripaze na brzinu i drže veći razmak među vozilima.

PZC je na državne ceste Varaždinske županije poslao 15 vozila, dok se još 12 nalazi u samom Varaždinu.

U Međimurskoj županiji u pogonu je pet vozila, dok ih je u Koprivničko-križevačkoj devet, uz dodatna vozila koja čiste led i snijeg po lokalnim i županijskim cestama.

Karlovačka zimska služba također je od ponedjeljka u najvišem stepenu pripravnosti; stalno se posipa i uklanja snijeg s prometnica i nogostupa, a to će se nastaviti kako bi se promet u radnom danu odvijao neometano, izvijestili su iz Gradske uprave u utorak.

Ponegdje je na gradskom području snijeg visok i do 30 centimetara, a i dalje neprekidno pada, zbog čega je nužan dodatni oprez u vožnji, posebno zbog mjestimice suženih kolnika, dodali su.