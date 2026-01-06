Snijeg nakon 17 godina zabijelio Pulu: Proglašeni zimski uslovi

Nakon gotovo dvije decenije, Pulu je ponovo zabijelio snijeg. Iako se snježni pokrivač zasad ne zadržava duže vrijeme, na cestama su proglašeni zimski uslovi, a vozači su pozvani na dodatni oprez.

Kako prenosi HRT, Pula ovakav prizor nije imala već 17 godina, pa je snijeg mnoge građane iskreno obradovao.

- Konačno i snijeg u našoj Puli, krajnje je vrijeme - rekao je jedan stanovnik grada.

Dio građana odmah je iskoristio priliku za zabavu i uputio se prema Areni, gdje su se ljudi klizali i fotografisali.

- Jako je lijepo, pun doživljaj - poručila je jedna Puljanka.

Ipak, nisu svi bili jednako oduševljeni. Čuli su se i komentari da će snijeg "ionako prestati za par sati" te da od njega "nema ništa", jer ga nema dovoljno ni za pravljenje ozbiljnog snješka.

Komunalne službe reagovale su na vrijeme. Direktor pulskog Komunalca Robi Fuart izjavio je da su započeli s posipanjem gradskih uspona, stepeništa i drugih kritičnih tačaka, te da će aktivnosti nastaviti u skladu s tim koliko se snijeg bude zadržavao.

Iz bolnice su saopćili da zasad, na sreću, nema većeg broja padova, lomova niti saobraćajnih nezgoda, te da građani uglavnom pokazuju oprez jer su ovakvi vremenski uslovi u Puli rijetkost.

Mnogi se prisjećaju 2009. godine, kada je u Puli palo oko 30 centimetara snijega i grad je bio gotovo potpuno blokiran. Ovoga puta, snijeg je u centru grada poslužio više kao povod za spontanu "zimsku feštu", uz kuhano vino i dobro raspoloženje.