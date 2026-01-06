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MODERNIZACIJA VOJSKE

Kosovu isporučeni novi protivtenkovski raketni sistemi iz Turske

Kosovo posljednjih godina intenzivira modernizaciju svojih sigurnosnih kapaciteta uz podršku partnerskih zemalja

Kosovu isporučeni novi protivtenkovski raketni sistemi - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Anadolija

6.1.2026

Kosovo je u utorak primilo novu isporuku protivtenkovskih raketnih sistema OMTAS iz Turske, saopćilo je Ministarstvo odbrane.

Vršilac dužnosti ministra odbrane Kosova Ejup Maqedonci izjavio je da je sistem protivtenkovskih raketa ugovoren s turskim državnim proizvođačem naoružanja Roketsan u decembru 2023. godine.

OMTAS, što je skraćenica za Orta Menzilli Tanksavar Silah, predstavlja savremeni protivtenkovski raketni sistem srednjeg dometa, namijenjen neutralizaciji modernih oklopnih vozila, uključujući tenkove opremljene reaktivnim oklopom, kao i vojnih odbrambenih fortifikacija, naveo je Maqedonci.

Dodao je da povećanje raznovrsnosti i količine protivtenkovskih raketnih sistema ima za cilj pokrivanje različitih udaljenosti djelovanja, tipova terena i sigurnosnih scenarija, čime se jača operativna fleksibilnost Oružanih snaga Kosova.

Kosovo posljednjih godina intenzivira modernizaciju svojih sigurnosnih kapaciteta, uz podršku partnerskih zemalja, uključujući Tursku, Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju, Njemačku, Hrvatsku i Albaniju.

# KOSOVO
# TURSKA
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