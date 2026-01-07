Veći broj pripadnika KFOR-a i Kosovske policije stigao u Gazivode

Veći broj pripadnika KFOR-a i Kosovske policije sinoć se nalazio u Gazivodama zbog sumnje na eksplozivnu napravu.

Ovo je za KoSSev potvrdio zamjenik komandira za region Sjever, Veton Elshani.

Kako je objasnio, oni su od KFOR-a dobili informaciju da se radi o mogućem postojanju eksplozivne naprave.

Na lice mjesta izašao je Specijalni tim za uništavanje eksplozivnih naprava (EOD), međutim – nakon pretrage terena utvrđeno je da je u pitanju cijev za vodu koja je virila na putu.

- Nema štete - kratko je rekao Elshani.