Velike poplave pogodile Makarsku: Iz šahtova izbija voda, automobili se teško kreću

Tokom jučerašnjeg dana, kao i u noći prema srijedi, Makarsku su zahvatile obilne padavine koje su izazvale brojne poteškoće na gradskim ulicama.

Na nekim dijelovima grada ceste su se gotovo u potpunosti našle pod vodom, zbog čega je saobraćaj znatno otežan.

Jedan od takvih prizora zabilježen je u blizini Vukovarske ulice. Na fotografiji se vidi saobraćajnica potpuno prekrivena vodom, dok iz šahtova izbija voda. Vozači se s oprezom probijaju kroz ovaj dio.

Makarska je samo jedna od lokacija u Hrvatskoj koje su se našle u problemima zbog vremenskih neprilika. Zbog obilnih kiša jučer je bila teška situacija i u Dubrovniku gdje je voda potapala čamce. Teška situacija je i u Zagrebu gdje je pala veća količina snijega što je otežalo kretanje automobila ali i javnog gradskog prevoza.