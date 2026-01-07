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OBILNE PADAVINE

Velike poplave pogodile Makarsku: Iz šahtova izbija voda, automobili se teško kreću

Na nekim dijelovima grada ceste su se gotovo u potpunosti našle pod vodom, zbog čega je saobraćaj znatno otežan

Obilne padavine. Facebook

Dž. M.

7.1.2026

Tokom jučerašnjeg dana, kao i u noći prema srijedi, Makarsku su zahvatile obilne padavine koje su izazvale brojne poteškoće na gradskim ulicama. 

Na nekim dijelovima grada ceste su se gotovo u potpunosti našle pod vodom, zbog čega je saobraćaj znatno otežan.

Jedan od takvih prizora zabilježen je u blizini Vukovarske ulice. Na fotografiji se vidi saobraćajnica potpuno prekrivena vodom, dok iz šahtova izbija voda. Vozači se s oprezom probijaju kroz ovaj dio.

Makarska je samo jedna od lokacija u Hrvatskoj koje su se našle u problemima zbog vremenskih neprilika. Zbog obilnih kiša jučer je bila teška situacija i u Dubrovniku gdje je voda potapala čamce. Teška situacija je i u Zagrebu gdje je pala veća količina snijega što je otežalo kretanje automobila ali i javnog gradskog prevoza.

# POPLAVE
# PADAVINE
# HRVATSKA
# MAKARSKA
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