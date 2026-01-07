Vengu: U Draču poplavljeno 800 domova, evakuirano 180 stanovnika, opasnost nije prošla

Obilne i intenzivne kiše uzrokovale su poplave u nekoliko albanskih gradova, a najkritičnija situacija je u lučkom gradu Draču, u sjeverozapadnoj općini Lezha, na sjeveru u općini Kuks, kao i u nekoliko drugih općina.

Drač je grad najviše pogođen lošim vremenskim uvjetima, gdje postoje područja gdje razina vode na ulicama doseže i do 50 centimetara. Ceste su i dalje gotovo neprohodne u mnogim gradskim četvrtima.

Nakon obilnih kiša

Nastava je obustavljena u većini škola u Draču zbog situacije nastale nakon obilnih kiša i poplava zbog kojih su blokirane pojedine ceste.

Također uvedena je zabrana plovidbe brodovima i trajektima zbog visokih valova i jakog vjetra.

Albanski ministar obrane Piro Vengu (Pirro) kazao je kako je u regiji Drač poplavljeno oko 800 domova a zbog opasnosti od poplava evakuirano je 180 ljudi.

Vengu je sinoć sazvao sjednicu Odbora za civilne izvanredne situacije za regiju Drač kako bi raspravljao o trenutačno situaciji osobito na području Drača gdje je situacija najkritičnija.

Situacija nije ništa bolja ni u drugim općinama, gdje ima odrona kamenja i nekoliko klizišta a na autocesti Drač-Tirana visoka razina vode uzrokuje probleme u prometu na nekim dijelovima ove važne ceste.

Zatvorene škole

Vojna vozila i pripadnici vojske iz Civilne baze za hitne slučajeve raspoređeni su u Draču kako bi se nosili s poplavama. U operaciji su angažirane i motorne pumpe velikog kapaciteta. Vozila rade i u području Skozeta (Shkozeta), na autocesti Drač-Tirana i na cesti Burgu kako bi se nosili sa situacijom na terenu, kazao je Vengu, javlja MIA.

Škole su zatvorene na području Lezha i Kuksa, gdje zbog puknutih dalekovoda, jakog vjetra, dolazi do prekida u opskrbi električnom energijom u nekoliko naselja.

Vlasti su obavijestile da su pune i tri umjetne akumulacije na slapu rijeke Drim, gdje su već otvorene kapije brana i ispušta se 700 kubičnih metara vode u sekundi, što bi prema medijima moglo dodatno pogoršati situaciju s poplavama u tom dijelu zemlje.

- Apeliram na građane da budu oprezni i slijede upute služi za hitne slučajeve dok se situacija u potpunosti ne normalizira- objavio je Vengu na Facebooku.

Institut za geološke znanosti upozorio je da se danas očekuju intenzivne oborine, uglavnom na sjeveru i jugu Albanije, što će uzrokovati daljnje povećanje dotoka vode u rijeke i jezera te povećanje poplavljenih područja.