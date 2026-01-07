Tradicija Božića: Lomljenje česnice od 200 kilograma okupilo veliki broj građana Beograda

U Hramu Svetog Save u glavnom gradu Srbije Beogradu jutros je održana svečana božićna liturgija koju je predvodio patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, nakon koje je održano tradicionalno lomljenje česnice od 200 kilograma, javlja Anadolu.

Proslava Božića u Srbiji započela je ponoćnim liturgijama širom zemlje, a centralno bogosluženje u Beogradu proteklo je u duhu molitve, mira i zajedništva u prisustvu velikog broja vjernika.

Patrijarh Porfirije je poručio da Božić podsjeća na važnost mira, sloge i međusobnog razumijevanja, pozvavši vjernike da prevaziđu podjele i jedni drugima pruže ruku podrške. Naglasio je da je Božić praznik koji poziva na zajedništvo, te da su ljudi, uprkos razlikama, upućeni jedni na druge i pozvani da žive u međusobnom poštovanju i solidarnosti.

- U svetlost i život u miru i slozi, nadahnuti nadumnom radošću Božića i Hristovim mirom, pozivamo sve, da prevaziđemo podjele, da zagrlimo jedni druge, da pružimo ruku jedni drugima, da razumijemo da smo, jednom riječju, neophodni jedni drugima- istakao je u božićnoj poslanici.

Ukazao je da je situacija u Srbiji trenutno složena i teška jer su, kako je naveo, unutrašnje političke tenzije dovele do duboke podeljenosti društva i nepoverenja među ljudima, a razlike u mišljenjima sve češće prerastaju u iracionalnu mržnju.

Naglasio je da je čovječanstvu danas više nego ikada potrebno da se vrati izvoru mira koji se ne nameće silom nego se otkriva u smirenju, u ljubavi koja ne traži svoje i u odnosu koji gradi povjerenje, zajedništvo i poštovanje svakog čoveka.

Lomljenje česnice

Na platou ispred Hrama svetog Save na Vračaru u Beogradu i ove godine je, u skladu s tradicijom, organizovano lomljenje božićne česnice u kojoj su se nalazila 33 zlatna dukata, simbolično posvećena broju godina koje je, prema hrišćanskom vjerovanju, živio Isus Hrist.

Događaj je upriličen u organizaciji Unije pekara Srbije, a okupio je veliki broj vjernika.

Prije samog lomljenja, česnicu je osveštalo sveštenstvo Hrama svetog Save, nakon čega je uslijedilo njeno dijeljenje okupljenima.

Unija pekara Srbije podijelila je prisutnima i oko 4.000 krstića, više od 2.000 poklon paketića, kao i druge prigodne darove, čime je dodatno upotpunjena praznična atmosfera.