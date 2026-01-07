Zagreb i veći dio Hrvatske pod snijegom, saobraćaj otežan

Obilne snježne padavine zahvatile su Zagreb i veći dio Hrvatske u utorak i srijedu, što je izazvalo saobraćajne poremećaje i otežano kretanje pješaka, javlja Anadolu.

U glavnom gradu Hrvatske palo je više desetina centimetara snijega, što je prouzrokovalo brojne probleme u svakodnevnom saobraćaju. Zatvorena je cesta prema Sljemenu, a kretanje pješaka gradskim ulicama znatno je otežano.

Zimske službe i ekipe za čišćenje bile su na terenu tokom cijelog utorka, međutim gradske službe suočavaju se s kritikama građana zbog nedovoljnog čišćenja takozvanih sporednih ulica.

Snijeg je zabilježen i u drugim dijelovima zemlje, uključujući Liku, Gorski kotar, Istru, sjeverozapadnu Hrvatsku i dijelove Slavonije, gdje je saobraćaj usporen, a na pojedinim dionicama moguće su i zabrane kretanja za teretna vozila.

Meteorolozi upozoravaju na nastavak zimskih vremenskih prilika, uz nove snježne padavine i moguć novi snježni val u narednim danima.