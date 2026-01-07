Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

CRNA GORA

Najviši državni zvaničnici nisu prisustvovali božićnoj liturgiji u Podgorici

Pravoslavni vjernici u Crnoj Gori obilježili su najradosniji hrišćanski praznik, Božić – Dan rođenja Isusa Hrista

Božićna liturgija u hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. mitropolija.com

M. Až.

7.1.2026

Pravoslavni vjernici u Crnoj Gori obilježili su najradosniji hrišćanski praznik, Božić – Dan rođenja Isusa Hrista.

Tim povodom, božićnu liturgiju u hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici služio je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, u prisustvu velikog broja vjernika, ali ove godine bez prisustva najviših državnih zvaničnika.

Mitropolit Joanikije istakao je da veliki broj vjernika, kako jutros u hramu, tako i sinoć prilikom nalaganja badnjaka, pokazuje da narod čuva svoju vjeru i crkvu.

- Sinoć je ovdje, u vrijeme nalaganja badnjaka, padala kiša iz neba iz zemlje, i svi smo se skvasili. Ali vjerujte, takvu radost odavno nisam doživio ovdje pred hramom vaskrsenja Hristovog u Podgorici, kao sinoć. Baš po tom nevremenu, jer nas je grijala toplina vjere i toplina bogomladenca Hrista i ljubavi Božije - rekao je Joanikije.

Za razliku od prošle godine, kada je božićnoj liturgiji u Podgorici prisustvovao kompletan državni vrh sa suprugama, ove godine u hramu je bio samo direktor direktorata za saradnju s vjerskim zajednicama u Ministarstvu pravde, Dragan Radović.

- Sve je to u redu, gdje god ko stigne, neka ide. Neko ide u parohijsku crkvu, neko u manastir, neko u saborni hram - poručio je Joanikije.

# PODGORICA
# CRNA GORA
# BOŽIĆNA LITURGIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.