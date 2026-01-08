Vlasnik srbijanskog medija u božićnom programu pjevao: "Turkinja se pred džamijom klela, da je samo Srbina voljela“

Specijalni program treštao je satima na Televiziji Informer tokom Božića. U krugu porodice, one njihove, naprednjačke, državni vrh proslavio je najradosniji kršćanski praznik.

Dok su se građani širom zemlje okupljali u krugu svojih porodica, državni vrh Srbije Božić je također proveo porodično – u krugu njihove esenesovsko-radikalsko-informerske porodice, u živom programu kod Dragana J. Vučićevića na televiziji Informer.

U simbiozi kafane i stranačkog štaba, uz muziku „na uvce“, iće i piće, višesatni popodnevni program protekao je u znaku praznične topline za one u studiju, pečenja i političkih poruka.

Među zvanicama na božićnoj proslavi kod Vučićevića našao se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, gost u jednom dijelu programa, okružen provjereno lojalnim novinarsko-političkim društvom.

Osim njega, među zvanicama su bili i Vojislav Šešelj, Ana Brnabić, ministri Ivica Dačić, Milica Zavetnica, Zoran Vujić, Darko Glišić, Zoran Gajić, Dejan Vuk Stanković, najlojalniji studenti koji žele da uče (ovaj put bez Miloša Pavlovića), Dejan Tomašević, Dejan Bulatović, kao i mnogi drugi članovi šire naprednjačke porodice.

Dragan J. Vučićević, u ulozi televizijskog domaćina-kafanaša, hvalio je koricu pečenja i gotovo histerično naručivao pjesme „na uvce“ gostima.

Tako su muzikanti Šešelju otpjevali: „Gledaj, majko, kako znaš, za četnika da me daš“, dok je „specijalno za Anu Brnabić“ izvedena pjesma „Što se mala uobrazi“.

Kadar Brnabić i Šešelja, dok im DJV, studenti koji žele da uče, poneki ministar, novinari Informera i ostali gosti pjevaju i igraju nad glavama, satima je sijevao s malih ekrana.

Dačić je, kako mu je i svojstveno, u jednom trenutku zapjevao.

Ni sam domaćin nije odolio mikrofonu, ali onom za pjevanje, jer je drugi držao gotovo sve vrijeme.

„Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, mogu samo da nas mrze žuti što nas ne vole“, otpjevao je Vučićević, dok su u studiju klimale glave u ritmu i saglasnosti.

Orio se i pozdrav za „blokadere“: „Daće Bog da se Voja vrati u parlament, a da oni nestanu“, poručio je DJV, aludirajući na povratak Šešelja. Praznična poruka mira, precizno adresirana.

Kako je program odmicao, tako su se, između zalogaja prasetine i čaša alkohola, nizale i šuške po harmonici i među dlanovima muzičara.

Između redova pečenja smjenjivale su se i pjesme – ne baš pomirljive, ne baš praznične, ali svakako ideološki prepoznatljive, uprkos tome što se Božić tradicionalno smatra praznikom mira i pomirenja.