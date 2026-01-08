Snijeg u Prištini, zaleđeni putevi: Vlasti su pozvale građane da budu oprezni u saobraćaju

Snježne padavine tokom večeri zabijelile su glavni grad Kosova, Prištinu, dajući mu zimski izgled i otežavajući saobraćaj u nekim područjima, izvještava Anadolija.

Park Germia, jedno od mjesta koje najčešće posjećuju ljubitelji prirode, u blizini glavnog grada, poprimio je prekrasan izgled sa stazama i zelenim površinama prekrivenim bijelim snijegom.

Snježne padavine su zabijelile i naselje Taukbahce gdje su ulice i dvorišta prekriveni slojem snijega dok se kretanje vozila odvija s povećanim oprezom.

Snijeg je prekrio i glavne trgove glavnog grada Kosova, gdje su viđeni pješaci koji se kreću sporo, opremljeni zimskom odjećom, dok su neka vozila kružila smanjenom brzinom zbog klizavih puteva.

Snježne padavine dolaze nakon upozorenja Hidrometeorološkog zavoda Kosova na niže temperature i mogućnost mraza, posebno tokom noći i ranih jutarnjih sati u četvrtak.

Vlasti su pozvale građane da budu oprezni u saobraćaju i izbjegavaju nepotrebna putovanja, dok su općinske ekipe angažovane na čišćenju glavnih puteva, jer se građani suočavaju s tipičnim zimskim uslovima.

Pad temperatura i snježne padavine dolaze na Kosovo nakon poplava koje su prouzrokovale materijalnu štetu u nekoliko dijelova Kosova.