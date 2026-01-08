Hrvatska policija nadzirala autobuse na granici, naplaćeno više od 100.000 eura kazni

Hrvatska policija je, zbog pojačanog međunarodnog prometa kroz tu zemlju, u proteklim danima provela pojačan nadzor autobusa na graničnom prijelazu Bajakovo, pri čemu je zbog počinjenih prekršaja naplaćeno više od 100.000 eura kazni.

Pojačani nadzor provodili su policajci Mobilne jedinice saobraćajne policije Ravnateljstva policije od 2. do 6. januara nad ukupno 32 autobusa kosovskih, bosanskohercegovačkih, sjevernomakedonskih, srbijanskih, bugarskih, njemačkih i hrvatskih registarskih oznaka, saopćeno je iz MUP-a u četvrtak, a prenosi Hina.

Tokom nadzora utvrđeno je 38 manipulacija podacima tahografskih uređaja, dok se ostali evidentirani prekršaji odnose na neispravno vođenje evidencija aktivnosti, prekoračenje propisanog vremena vožnje mobilnih radnika, neispravan tahografski uređaj, nepropisno korištenje odmora mobilnih radnika, tehničku neispravnost autobusa, vožnju bez važeće dozvole za tranzit kroz Hrvatsku, kao i na prekršaje iz Zakona o sigurnosti saobraćaja na cestama.

Za utvrđene saobraćajne prekršaje vozačima i vlasnicima prijevozničkih kompanija naplaćeno je ukupno 100.435,91 eura kazni.

Iz policije poručuju da će nastaviti s pojačanim nadzorom autobusnog prometa kroz Hrvatsku, kako bi i preventivno uticali na sigurnost cestovnog saobraćaja.