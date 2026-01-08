Veliki požar zahvatio magacine pijace u Tirani

Veliki požar zahvatio je u četvrtak magacine jedne pijace s različitim robama u Tirani, glavnom gradu Albanije, pri čemu je izgorjelo više objekata, javlja Anadolu.

Brojne vatrogasne ekipe angažirane su na gašenju plamena koji je zahvatio veliku površinu magacina u kojima se nalaze odjeća i drugi materijali.

Prema preliminarnim informacijama nadležnih institucija, nema podataka o poginulim ili povrijeđenim osobama, dok je pričinjena velika materijalna šteta.

Uzrok požara za sada nije poznat, a očekuje se zvanično saopćenje nadležnih organa.