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UŽAS U ALBANIJI

Veliki požar zahvatio magacine pijace u Tirani

Brojne vatrogasne jedinice angažirane na gašenju vatre koja je zahvatila veliku površinu magacina s odjećom i drugim materijalima

Požar u Tirani - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Anadolija

8.1.2026

Veliki požar zahvatio je u četvrtak magacine jedne pijace s različitim robama u Tirani, glavnom gradu Albanije, pri čemu je izgorjelo više objekata, javlja Anadolu.

Brojne vatrogasne ekipe angažirane su na gašenju plamena koji je zahvatio veliku površinu magacina u kojima se nalaze odjeća i drugi materijali.

Prema preliminarnim informacijama nadležnih institucija, nema podataka o poginulim ili povrijeđenim osobama, dok je pričinjena velika materijalna šteta.

Uzrok požara za sada nije poznat, a očekuje se zvanično saopćenje nadležnih organa.

# POŽAR
# ALBANIJA
# TIRANA
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