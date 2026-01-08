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GORI FABRIKA

Kosovo: Vatrogasci se satima bore s požarom u Đakovici

Do sada nema prijavljenih povrijeđenih, iako je požar bio velikih razmjera, a vatrogasne ekipe i dalje se bore s plamenom

Požar u Đakovici - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Anadolija

8.1.2026

Požar velikih razmjera zahvatio je u četvrtak poslijepodne objekat jedne fabrike u gradu Đakovici na Kosovu, gdje već nekoliko sati traju napori na gašenju vatre, javlja Anadolu.

Prema navodima policije, objekat fabrike zahvatila je vatra oko 16:50 sati, nakon čega su policija i vatrogasne jedinice odmah reagirale kako bi stavile požar pod kontrolu.

Do sada nadležne institucije nisu izvijestile o povrijeđenim osobama, iako je požar bio velikih razmjera, a plamen s kojim se vatrogasci još uvijek bore nije u potpunosti ugašen.

Zamjenik komandanta Vatrogasne jedinice u Đakovici Fitim Agushi izjavio je za lokalne medije da je zbog intenziteta požara zatražena pomoć i od vatrogasnih jedinica iz drugih općina.

Kako navode nadležni, potpuna procjena situacije i materijalne štete bit će obavljena nakon što požar bude u potpunosti ugašen.

# POŽAR
# KOSOVO
# ĐAKOVICA
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