Misteriozna smrt frizera u Srbiji: Vratio se sa Zanzibara, a dvije noći prije smrti je proveo sa njima u stanu

Poznati estradi frizer Matija Radulović, preminuo je 6. januara u 43. godini, a njegova iznenadna smrt potresla je javnost, naročito estradni krug u kojem je godinama bio prisutan.

Kako se trenutno spekuliše, zdravstveni problemi koji su doveli do tragičnog ishoda mogli bi biti povezani sa intervencijama koje je Radulović u prethodnom periodu imao na licu i tijelu.

Ipak, tačan uzrok smrti zasad nije poznat i bit će utvrđen nakon obdukcije.

Radulović je neposredno prIJe pogoršanja zdravstvenog stanja proslavio svoj rođendan u krugu bliskih prijatelja. Oni koji su te večeri bili s njim tvrde da ništa nije ukazivalo na tragediju koja će ubrzo uslIJediti.

- Velika tuga. Moja najbolja drugarica bila je na njegovom rođendanu. Bio je nasmIjan, sretan i pun planova. Slavili su do zore. Govorio je o proširenju posla i novim projektima koje je imao u planu da pokrene. Prije toga je bio na Zanzibaru i tada se razbolio. Po povratku u Beograd osjećao je tegobe, ali nije obraćao pažnju na to sve dok već nije bilo prekasno, nažalost - rekao je izvor za Kurir.