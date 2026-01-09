Vučić čestitao neustavni "dan RS": "Stvorena je za mir i zato ostaje jedan od čvrstih bedema očuvanja stabilnosti"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je "dan RS", koji je ranije Ustavni sud BiH proglasio kao neustavan.

Kazoa je da čestita svim građanima RS "34 godine postojanja i borbe za očuvanje srpskog imena, vjere, tradicije, običaja i identiteta".

- U vatri rođena, u teškim vremenima građena, osporavana i negirana, ali uvijek ponosna, nesalomiva i dostojanstvena, RS je stvorena za mir i zato ostaje jedan od čvrstih bedema očuvanja stabilnosti u regionu. Ovo je i dan kada slavimo zajedništvo koje nas povezuje kroz istoriju, kulturu i vrednosti koje dijelimo. Naše veze su neraskidive, snažne i vječne, baš kao i bit će srpskog naroda, gdje god živio" – napisao je Vučić na instagramu.

On je dodao da “danas još jednom šaljemo poruku mira i iskrene posvećenosti saradnji, razvoju i poštovanju različitosti, poruku da je zajedništvo ona nit koja nas jača kako bismo ostvarili viziju budućnosti u kojoj ima mjesta za sve”.

- Republika Srbija će uvijek biti tu za Republiku Srpsku i njen narod, jer nam je svima, više nego ikada, potrebna dosljednost u zalaganju za mir, mudrost koja nas vodi pravim putem, odgovornost u donošenju odluka i ozbiljnost pred izazovima. Upravo to je zavjet budućim generacijama koje će nastaviti da grade RS i Srbiju. Živjela Republika Srpska! Živjela Republika Srbija – napisao je Vučić.

Inače, Vučić ne boravi ove godine u Banjoj Luci na obilježavanju, a tu je premijer Srbije Đuro Macut.