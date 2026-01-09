Milanović: Grenland ne predstavlja ništa za američku sigurnost

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović u petak je rekao da Grenland "ne predstavlja ništa" za sigurnost SAD-a i dodao da se po tom pitanju može biti samo na strani Danske kojoj Grenland pripada, suprotno stavovima američke administracije predvođene predsjednikom Donaldom Trampom. - Bude li jednog dana nešto i predstavljao, tad neće biti ni Evrope ni Amerike, jer to znači da će se arktički led otopiti do te mjere da će Amerika, ako opstane, imati glavni grad u Denveru, a ne u Vašingtonu - rekao je Milanović novinarima u Čakovcu.

- Sjeverni dio Grenlanda je okovan ledom, tu plovidbe neće biti nikada, a ako je bude, znači da svijeta više nema - rekao je hrvatski predsjednik. Zatvaranje baza Milanović je dodao da je SAD pokazao koliko mu je bitan Grenland time što je zatvorio dvije od tri vojne baze na otoku i da se po tom pitanju može biti samo na strani Kopenhagena. - Danska je bila valjda najpokorniji američki partner, a sad za nagradu dobiva ovo - rekao je hrvatski predsjednik. Umjesto Grenlanda, Milanović je američkoj administraciji "sugerirao" da zauzme Svalbard, otočje pod kontrolom Norveške istočno od Grenlanda, koje zbog Golfske struje nije okovano ledom. Trampove prijetnje Tramp je nedavno pojačao prijetnje o preuzimanju Grenlanda, oživljavajući ideju koju je prvi put iznio 2019. tokom svojeg prvog mandata. Grenland je strateški smješten između Evrope i Sjeverne Amerike, što ga čini, prema tvrdnjama aktuelne administracije u Vašingtonu, ključnim mjestom za odbranu.