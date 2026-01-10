Milanović: Francuzi su nam uvalili polovne avione, a Srbiji prodali nove

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović na svečanoj je akademiji pod nazivom Večer međimurskog identiteta, a tom je prilikom odgovarao na pitanja novinara.
Prvo se odnosilo na plan HDZ-a da se u povezanom procesu izabere predsjednika Vrhovnog suda i tri ustavne sudije, na način da dva predloži parlamentarna većina, a jednog opozicija.
- Ja ne mogu upakirati taj paket sudaca Ustavnog i Vrhovnog suda. Ja sam nadležan za predlaganje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, a na HDZ-u i Plenkoviću je da odluče hoće li ili neće. Ovo otezanje već nije dobro jer se baca mrlja na osobu koja je potpuno čista. Pokušava se dovesti u vezu s nekim špijunskim pričama, to je nisko. I prethodnu kandidatkinju su blatili - kazao je Milanović.
"Divanit do sabaha sa šejtanom"
- Sad ispada da se može javiti bilo tko. Iz zadnjih Plenkovićevih riječi ispada da tko god da omogući da on dobije dva ustavna suca – on će pustiti bilo kojeg kandidata. Sad koliko je to vjerodostojno... S druge strane imamo 90 mjesta za popuniti. E tu vrijedi pravilo, svakog ćemo divanit do sabaha sa šejtanom. Pa to je nemoguće. A oko ustavnih sudaca bi se dogovorio sjekirom – meni sve, vama ništa - rekao je Milanović.
Dodao da on za Ustavni sud nije nadležan.
- Mogu samo gledati kako je bilo prije godinu i pol dana, kako je popunjeno onih 10 mjesta... Pola-pola, kao i 2016. Ne znam kako sada vladajućoj većini pripada dvije trećine”, rekao je, a na dodatno pitanje novinara o tome što slijedi – rekao je da ne zna.
- Po meni imamo jednu ozbiljnu kandidatkinju. Drugu su škartirali, našutavali se s njom. Ova druga osoba je obavila razgovor s Plenkovićem i rečeno joj je da se javi. Ne mogu to protumačiti drugačije nego da će biti izabrana. I tu smo stali. Tu jedino mogu konstatirati kliničko stanje, makar nisam doktor. Očito ne znaju što da rade - rekao je.
- Čak i kad bih htio trgovati, ja nemam s čim. Meni nije svejedno hoće li Hrvatska imati predsjednicu Vrhovnog suda ili neće. I tko će biti. Nije svejedno, ali nije ni presudno. To je osoba preko koje ja ne ostvarujem nikakav utjecaj, nikakvu polugu moći - ustvrdio je Milanović.
- Ustavni suci su druga priča. Za razliku od sudstva koji mora biti neovisno i strogo djelovati po zakonu i pravdi. Ustavni suci su u velikoj mjeri nažalost, politički ljudi. Vlastima uopće nije svejedno tko će biti na tim mjestima i kako će se te dužnosti popunjavati. I to Plenkovića očito brine, ali ja mu nisam adresa za to - naglasio je.
- U segmentu procedure ne mogu sudjelovati, nisam predlagatelj. Nek’ se dogovore. Neću ni zapomagati da ne miješaju ta dva postupka. Ta voda je već kontaminirana i tu povratka nema - rekao je.
Politički neutralna osoba
- Na čelu Vrhovnog suda će, što se mene tiče, doći jedna vrlo stručna i politički neutralna osoba. To je moj doprinos. Nakon agonije koja traje već pola godine - dodao je Milanović i naglasio kako se o toj temi nije čuo s predsjednikom SDP-a Sinišom Hajdašem Dončićem jer s njim nema o tome što razgovarati.
"Jasno je da Plenković ne želi dogovor"
- Opet je jasno da Plenković ne želi dogovor (oko veleposlanika). Svaka promjena postojećeg stanja njemu reže bilancu. Imat će manje, kako on to čita, nego do sada. Prag ispod kojeg on ne želi ići je totalna kontrola nad diplomacijom – od portira do zadnjeg ambasadora i, naravno, ministarstva - rekao je.
- Ja sam izabran većim brojem ljudi na dužnost koju obnašam, i to ne jednom i u Ustavu jasno stoji kako se biraju veleposlanici. On to sistemski uništava i gazi. To je ponašanje duboko protivno i duhu i slovu Ustava. To može jer je svjestan da nema nikakvih posljedica - dodaje.
- Građani to ne vide, čak i osjećaju neku dozu zavisti, netrpeljivosti prema diplomatima. I Plenković s time može manipulirati. Jedan dan je ovo izgovor, drugi nad ono - dodao je.
O Trampovoj želji da preuzme Grenland
Osvrnuo se i na želju Donalda Trampa (Trumpa) da preuzme Grenland.
To je danski teritorij, ne možete nego biti na strani Danske. Stvari su potpuno jasne”.
Ocijenio je da Grenland za američku sigurnost ne predstavlja ništa, a “bude li jednog dana bude nešto predstavljao, tada više neće biti ni Europe ni Amerike jer to znači da će se arktički led do te mjere otopiti da će Amerika, ako opstane, imati glavni grad u Denveru, a ne Vašingtonu (Washingtonu)”.
- Amerikancima je zanimljiv Sjeverni koridor koji je ponekad djelomično otvoren iznad Rusije, s pedesetak ledolomaca - rekao je i dodao da taj koridor završava u Beringovom prolazu.
- Grenland je beskoristan, imali su tamo tri baze, a dvije su zatvorili, to govori o tome koliko im je to bitno - dodao je.
- “Postoji, samo ne znam jesu li u Trampovoj administraciji to još vidjeli na karti, Svalbardsko otočje koje pripada Norveškoj, i tamo more nije zaleđeno, to je interesantno - rekao je Milanović.
Ustvrdio je da međunarodno pravo ne postoji, čak ni kao fikcija.
- Cijelo vrijeme nam se priča o poretku baziranom na pravilima, to je nešto na čemu Zapad inzistira. Međunarodno pravo je savršeno, zato ne postoji - istaknuo je Milanović.
"EU ima drugi problem"
- Rules-based order je poredak u kojem smo svi jednaki, osim u trenutku kad treba napraviti iznimku i sve srušiti pa onda sve ponovno kao sagraditi. Države koje su u stanju činit takve iznimke su države koje gospodare. To nije Evropska unija - navodi Milanović.
- EU ima drugi problem. Većina dominantnih država su bile kolonijalne sile. Mentalitet kolonijalnog gospodara ne može na zvono prestati. EU se, manje u slučaju sukoba s Ukrajinom, a više u cijelom svijetu, ponaša kao supstituirana verzija kolonijalne sile koja umjesto oružjem i brodovima ide uokolo i priča ‘mi vam dajemo novac, razvijamo vašu demokraciju’, ljudi diljem svijeta to ne vole i gledaju nas s prezirom. I to će čak neki od visokih činovnika reći - dodaje.
- EU mora napokon shvatiti što je i gdje pripada. Ona nije sila na način na koje neke druge jesu, jer je sastavljena od 20 država koje su heterogene i koje nikada neće funkcionirati kao centar odlučivanja i volje politike - smatra predsjednik.
"Nije moguće da svi uvijek razmišljaju kao jedan"
Milanović navodi kako nije moguće da svi razmišljaju kao jedan, što je pretpostavka takozvane koalicije voljnih.
- Hrvatski interesi neće uvijek biti isti kao francuski ili britanski. I nije moguće da uvijek svi dižemo iste ruke, jer to znači da netko misli za nas. A mi imamo svoju glavu, koja možda nije savršena, ali imamo svoje interese. Bez zlobe, bez spletki - ustvrdio je Milanović.
Smatra da 15 milijuna eura koje je Vlada nedavno dala Ukrajini nije dovoljno ni za grijanje jedne vojarne u Ukrajini mjesec dana. Isti taj iznos, kako navodi, za Hrvatsku nije beznačajan novac.
- Koliko je taj novac siguran u Ukrajini? Sigurniji nego u rukama HDZ-ovaca, ali taj novac je otišao. Prije skoro 12 godina, kad sam bio premijer, MORH je potpisao ugovor za izgradnju pet ophodnih obalnih brodova. Posao je dobilo naše brodogradilište. Godinu i nešto kasnije promijenila se vlast i do danas su isplovila samo dva broda - rekao je Milanović.
Navodi da je za dovršetak poslova s brodovima trebalo 12 miliona eura.
Tri gotova broda za 12 miliona eura
Kaže da je “Vlada praktički odustala od dovršetka brodova” te da “Hrvatska zbog obijesnog i neinteligentnog parničenja” riskira i mogla bi ostati bez tri plovila koja bi ubrzo mogla biti u operativnoj uporabi.
- Za 12 milijuna eura možemo dobiti tri gotova broda, a 15 milijuna eura ode. U isto vrijeme plaćamo milijarde za njemačke i francuske proizvode - ustvrdio je Milanović i naglasio da je jedan domaći brod “ključ u ruke” oko 16 miliona eura, dok cijena suvremenog njemačkog tenka doseže 30 miliona .
- Litva se izborila za sudjelovanje u proizvodnji, a Hrvatska – ništa. Imamo tradiciju, imamo Đuru Đakovića, ali ne dobivamo ni dio posla - kazao je i podsjetio da se govori o kupnji stranih korveta, dok se domaći proizvodi zanemaruju.
O kupovini francuskih borbenih aviona
Milanović se osvrnuo i na kupovinu francuskih borbenih aviona Rafalea.
- Što mislite kako se Francuzi ponašaju? Dođu ovdje, uvale nam svoje rabljene avione, mi ih kupimo vlastitom voljom, evo ih u Srbiji, njima prodaju nove - rekao je.
- Onda mi moramo kupiti dodatnu opremu – ogledalca i maramice koje mi nemamo – to se zove savezništvo? To se zove partnerstvo? To se ne radi. To, recimo, SAD koji se isto ponaša neobično, da se tako blago izrazim u zadnje vrijeme, ne bi nikad napravio - dodao je Milanović.
- Kod njih se zna što ide članici NATO-a, a što ide Izraelu. Izrael je ispred SAD-a, onda je SAD i onda su članice NATO-a. Oni koji nisu u NATO-u i tu su iz ovog kruga iz Europe – oni su problem. To ne govorim iz pakosti prema Srbiji, baš me briga, nego iz hrvatskog interesa. Mi ispadamo papci, baš tako – papci - rekao je.