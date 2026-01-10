Milanović: Francuzi su nam uvalili polovne avione, a Srbiji prodali nove

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović na svečanoj je akademiji pod nazivom Večer međimurskog identiteta, a tom je prilikom odgovarao na pitanja novinara.

Prvo se odnosilo na plan HDZ-a da se u povezanom procesu izabere predsjednika Vrhovnog suda i tri ustavne sudije, na način da dva predloži parlamentarna većina, a jednog opozicija.

- Ja ne mogu upakirati taj paket sudaca Ustavnog i Vrhovnog suda. Ja sam nadležan za predlaganje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, a na HDZ-u i Plenkoviću je da odluče hoće li ili neće. Ovo otezanje već nije dobro jer se baca mrlja na osobu koja je potpuno čista. Pokušava se dovesti u vezu s nekim špijunskim pričama, to je nisko. I prethodnu kandidatkinju su blatili - kazao je Milanović.

"Divanit do sabaha sa šejtanom"

- Sad ispada da se može javiti bilo tko. Iz zadnjih Plenkovićevih riječi ispada da tko god da omogući da on dobije dva ustavna suca – on će pustiti bilo kojeg kandidata. Sad koliko je to vjerodostojno... S druge strane imamo 90 mjesta za popuniti. E tu vrijedi pravilo, svakog ćemo divanit do sabaha sa šejtanom. Pa to je nemoguće. A oko ustavnih sudaca bi se dogovorio sjekirom – meni sve, vama ništa - rekao je Milanović.

Dodao da on za Ustavni sud nije nadležan.

- Mogu samo gledati kako je bilo prije godinu i pol dana, kako je popunjeno onih 10 mjesta... Pola-pola, kao i 2016. Ne znam kako sada vladajućoj većini pripada dvije trećine”, rekao je, a na dodatno pitanje novinara o tome što slijedi – rekao je da ne zna.

- Po meni imamo jednu ozbiljnu kandidatkinju. Drugu su škartirali, našutavali se s njom. Ova druga osoba je obavila razgovor s Plenkovićem i rečeno joj je da se javi. Ne mogu to protumačiti drugačije nego da će biti izabrana. I tu smo stali. Tu jedino mogu konstatirati kliničko stanje, makar nisam doktor. Očito ne znaju što da rade - rekao je.

- Čak i kad bih htio trgovati, ja nemam s čim. Meni nije svejedno hoće li Hrvatska imati predsjednicu Vrhovnog suda ili neće. I tko će biti. Nije svejedno, ali nije ni presudno. To je osoba preko koje ja ne ostvarujem nikakav utjecaj, nikakvu polugu moći - ustvrdio je Milanović.

- Ustavni suci su druga priča. Za razliku od sudstva koji mora biti neovisno i strogo djelovati po zakonu i pravdi. Ustavni suci su u velikoj mjeri nažalost, politički ljudi. Vlastima uopće nije svejedno tko će biti na tim mjestima i kako će se te dužnosti popunjavati. I to Plenkovića očito brine, ali ja mu nisam adresa za to - naglasio je.

- U segmentu procedure ne mogu sudjelovati, nisam predlagatelj. Nek’ se dogovore. Neću ni zapomagati da ne miješaju ta dva postupka. Ta voda je već kontaminirana i tu povratka nema - rekao je.

Politički neutralna osoba

- Na čelu Vrhovnog suda će, što se mene tiče, doći jedna vrlo stručna i politički neutralna osoba. To je moj doprinos. Nakon agonije koja traje već pola godine - dodao je Milanović i naglasio kako se o toj temi nije čuo s predsjednikom SDP-a Sinišom Hajdašem Dončićem jer s njim nema o tome što razgovarati.

"Jasno je da Plenković ne želi dogovor"

- Opet je jasno da Plenković ne želi dogovor (oko veleposlanika). Svaka promjena postojećeg stanja njemu reže bilancu. Imat će manje, kako on to čita, nego do sada. Prag ispod kojeg on ne želi ići je totalna kontrola nad diplomacijom – od portira do zadnjeg ambasadora i, naravno, ministarstva - rekao je.

- Ja sam izabran većim brojem ljudi na dužnost koju obnašam, i to ne jednom i u Ustavu jasno stoji kako se biraju veleposlanici. On to sistemski uništava i gazi. To je ponašanje duboko protivno i duhu i slovu Ustava. To može jer je svjestan da nema nikakvih posljedica - dodaje.

- Građani to ne vide, čak i osjećaju neku dozu zavisti, netrpeljivosti prema diplomatima. I Plenković s time može manipulirati. Jedan dan je ovo izgovor, drugi nad ono - dodao je.

O Trampovoj želji da preuzme Grenland

Osvrnuo se i na želju Donalda Trampa (Trumpa) da preuzme Grenland.

To je danski teritorij, ne možete nego biti na strani Danske. Stvari su potpuno jasne”.