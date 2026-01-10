Lijepa vijest za dijasporu koja leti za Ameriku: United Airlines od maja tri puta sedmično

U regiji, Srbija je postala prva zemlja koja je uvela direktan let iz Beograda za Njujork (New York), a od ove godine pridružit će joj se i Hrvatska.

Nakon što je 2021. godine Njujork prvi put povezan direktnim letom s Dubrovnikom, od maja se uvodi još jedna direktna linija koja će obradovati mnoge putnike.

Nova linija Split–Njujork počinje saobraćati početkom maja, a uvodi je američka aviokompanija United Airlines. Prema trenutnom planu, linija će biti aktivna do početka septembra 2026. godine.

Riječ je o historijskoj odluci za Split (Split), koji do sada nikada nije bio direktno povezan sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

United Airlines će iz Splita za New York letjeti tri puta sedmično – srijedom, petkom i nedjeljom, dok će letovi iz Njujorka za Split biti utorkom, četvrtkom i subotom. Avioni će slijetati na aerodrom Njuark (Newark), polasci iz Splita su u 10:00 sati, a iz Njujorka u 17:00 sati.

Na stranici United Airlinesa letovi su već dostupni i karte se mogu kupiti. Prvi let iz Splita za Njujork planiran je 1. maja, po najnižoj cijeni od 861 dolar za povratno putovanje.