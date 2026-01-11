Iz MUP-a Hrvatske progovorili o zamjerkama za višesatna čekanja na granici

Realno je očekivati da obavljanje granične kontrole u određenim situacijama traje duže nego prije uvođenja EES-a, budući da novi sistem uključuje dodatne tehničke i operativne radnje.

Ovo su naveli iz Kabineta ministra unutrašnjih poslova Hrvatske za "Slobodnu Bosnu" na sve veći broj pritužbi građana Bosne i Hercegovine i Srbije o višesatnim čekanjima na graničnim prelazima sa Hrvatskom.

Naglašavaju da se u ovom se trenutku primjenjuje postupni način rada sistema ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES), odnosno da se njegova primjena tokom dana odnosi na period od po osam sati u prijepodnevnoj i isto toliko u poslijepodnevnoj smjeni što znači 16 od 24 sata dnevno.

- Razlika u trajanju i sadržaju granične kontrole u okviru EES-a, očituje se na činjenicu ima li putnik, odnosno obveznik primjene EES uredbe, već prethodno kreiran EES dosje. U slučaju kada dosje još nije kreiran, pri prvoj registraciji provodi se izuzimanje biometrijskih podataka, uključujući otiske prstiju i prikaz lica.

Prilikom sljedećih prelazaka granice, kada je EES dosje već kreiran, provodi se samo njegova verifikacija/utvrđivanje EES dosjea putem prikaza lica, što predstavlja brži postupak, ali i tada podrazumijeva izlazak osobe iz vozila radi pravilne provedbe kontrole, pojašnjavaju za "Slobodnu Bosnu" iz MUP-a Hrvatske.

Ističu i da je napuštanje vozila obavezno pri svakom prelasku državne granice te da će takav način postupanja ostati i ubuduće.

- Trajanje granične kontrole ne ovisi isključivo o samom sustavu, već i o nizu drugih okolnosti, uključujući razinu suradnje putnika s policijskim službenicima, postupanje po njihovim uputama, način komunikacije tijekom kontrole te stanju i kvaliteti biometrijskih podataka (otisaka prstiju), naglašavaju za "Slobodnu Bosnu" iz MUP-a Hrvatske.