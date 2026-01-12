Brnabić: Nećete da čistimo oko dalekovoda, blokaderi ne daju da se grade trafostanice, i opet je država kriva

Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je sinoć da je situacija sa snijegom koja je dovela do nestanka struje u više dijelova Srbije sada skoro u potpunosti pod kontrolom i da je ostalo nešto manje od 9.000 domaćinstava koja nemaju struju.

Brnabić je za televiziju Pink rekla da se i to rješava ubrzano. Navela je da je u Francuskoj početkom januara bilo oko 380.000 domaćinstava, dok je sada u Velikoj Britaniji prijavljeno oko 57.000.

- Kako da vam kažem, ljudi se tamo bore. Zima je, oluja je, nevrijeme je. Dešava se. Da ne pričam da je u SAD tokom decembra i januara, u jednom talasu oluje, bez struje ostalo oko 580.000 domaćinstava - tvrdi Brnabić.

Optužila je i pojedine građane na čijem zemljištu se nalaze dalekovodi da zajedno sa advokatima podnose tužbe protiv države zbog sanitarne sječe stabala u zoni tih dalekovoda, kao i aktiviste „Ne damo Jadar“, koji su u lozničkom kraju protestirali protiv izgradnje novih trafo-stanica.

- Pa čekajte, nećete da čistimo oko dalekovoda, blokaderi ne daju da se grade trafostanice, i opet je država kriva. A onda imate ove blokaderske medije koji vas podučavaju kako da tužite državu za ono što nije mogla da uradi, zato što ste imali neke dušebrižnike koji su je već tužili zato što radi sanitarnu sječu - kazala je Brnabić.

Ministrica privrede Srbije Adrijana Mesarović izjavila je da se snabdjevanje električnom energijom u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu stabilizira. Ona je za Radio-televiziju Srbije rekla da su ekipe od jučer na terenu i apsolutno daju sve od sebe da bi se električna energija obezbjedila svim građanima.