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NISU SAOPĆENI DODATNI

Mađari kupuju NIS? Vučić završio razgovor s najvišim rukovodstvom MOL-a

Tokom sastanka razmatrani su svi aspekti potencijalne saradnje, uključujući hitnost rješavanja pitanja sa američkim Uredom za kontrolu strane imovine

Aleksandar Vučić. Antonio Ahel/Ataimages/PIXSELL

Z. V.

12.1.2026

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završio je razgovor s najvišim rukovodstvom mađarske kompanije MOL o mogućoj kupovini Naftne industrije Srbije (NIS), prenosi Kurir.

Tokom sastanka razmatrani su svi aspekti potencijalne saradnje, uključujući hitnost rješavanja pitanja sa američkim Uredom za kontrolu strane imovine (OFAC), kao i značaj potpisivanja međunarodnog sporazuma između Srbije i Mađarske.

Za sada nisu saopćeni dodatni detalji razgovora niti eventualni rokovi ili modeli realizacije ove transakcije.

# SRBIJA
# NIŠ
# NAFTA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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