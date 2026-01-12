Mađari kupuju NIS? Vučić završio razgovor s najvišim rukovodstvom MOL-a

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završio je razgovor s najvišim rukovodstvom mađarske kompanije MOL o mogućoj kupovini Naftne industrije Srbije (NIS), prenosi Kurir.

Tokom sastanka razmatrani su svi aspekti potencijalne saradnje, uključujući hitnost rješavanja pitanja sa američkim Uredom za kontrolu strane imovine (OFAC), kao i značaj potpisivanja međunarodnog sporazuma između Srbije i Mađarske.

Za sada nisu saopćeni dodatni detalji razgovora niti eventualni rokovi ili modeli realizacije ove transakcije.