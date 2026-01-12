Pernar opet uzburkao javnost: Danci učestvovali u agresiji na Srbiju, a sad se pozivaju na međunarodno pravo

Danska je 1999. očestvovala u sahrani međunarodnog prava tokom agresije na Srbiju kada su rekli da se može napraviti agresija na Srbiju i oduzeti joj silom Kosovo, bez odluke i saglasnosti UN-a, napisao je na Facebooku Ivan Pernar, hrvatski političar.

Dodao je kako sada Tramp prijeti da će silom oduzeti Grenland Danskoj, a Danci pričaju mantre o tome kako se po međunarodnom pravu to ne može, istovremeno očekujući da će u njenu obranu stati druge članice NATO pakta koje su skupa s njom kršile to isto međunarodno pravo 1999.



