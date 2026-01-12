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BIVŠI HRVATSKI POLITIČAR

Pernar opet uzburkao javnost: Danci učestvovali u agresiji na Srbiju, a sad se pozivaju na međunarodno pravo

Možda očekuju i da će Srbija u UN-u glasati za osudu Američke agresije i aneksije Grenlanda ako do nje dođe? - upitao je Pernar

Instagram

D. H.

12.1.2026

Danska je 1999. očestvovala u sahrani međunarodnog prava tokom agresije na Srbiju kada su rekli da se može napraviti agresija na Srbiju i oduzeti joj silom Kosovo, bez odluke i saglasnosti UN-a, napisao je na Facebooku Ivan Pernar, hrvatski političar.

Dodao je kako sada Tramp prijeti da će silom oduzeti Grenland Danskoj, a Danci pričaju mantre o tome kako se po međunarodnom pravu to ne može, istovremeno očekujući da će u njenu obranu stati druge članice NATO pakta koje su skupa s njom kršile to isto međunarodno pravo 1999.


"Možda očekuju i da će Srbija u UN-u glasati za osudu Američke agresije i aneksije Grenlanda ako do nje dođe?", upitao je Pernar.

Komentarisao je i kako je zanimljivo i kako tumače da Krimski Rusi nemaju pravo na samoodređenje, a Albanci na Kosovu imaju.

"Jednostavno izvrću međunarodno pravo kako im paše zato jer od laži žive, a te laži će ih i doći glave. Ruku na srce međunarodno pravo je sahranjeno, jedino pravo koje danas vlada u međunarodnim odnosima je pravo jačeg", zaključio je Pernar.

# SRBIJA
# IVAN PERNAR
# GRENLAND
# DANSKA
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