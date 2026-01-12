Rusi tvrde da patrijarh Bartolomej radi na priznanju Crnogorske pravoslavne crkve

Carigradski patrijarh Bartolomej namjerava dodijeliti autokefalnost Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, objavila je danas Ruska vanjska obavještajna služba (SVR), prenosi TASS, službena novinska agencija Ruske Federacije.

- Agresivni apetiti 'carigradskog Antikrista' nisu ograničeni samo na Ukrajinu i Baltik, njegova izdaja postupno se širi na zemlje istočne Evrope. Kako bi zadao udarac 'posebno tvrdoglavoj' Srpskoj pravoslavnoj crkvi, namjerava dati autokefalnost nepriznatoj 'Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi' - navodi se u saopćenju SVR-a.

Ruska služba je također prenijela stav crkvenih krugova prema Bartolomejevim aktivnostima, koje se ocjenjuju kao "kidanje živog tijela Crkve".

- Na taj način on je poput lažnih proroka spomenutih u Propovijedi na gori: 'Dolaze k vama u ovčjoj koži, a iznutra su grabežljivi vukovi... Po plodovima ćete ih prepoznati' -dodaje SVR, prenosi TASS.