Miljan Miljanić: 14. godišnjica smrti legendarnog trenera

Na današnji dan 2012. godine, preminuo je Miljan Miljanić, regionalna fudbalska legenda i jedan od najslavnijih trenera s prostora bivše SFR Jugoslavije. Miljanić je rođen 4. maja 1930. u Bitolju, u Makedoniji. Tokom svoje bogate karijere trenirao je srbijanski fudbalski klub Crvena zvezda, te španske Real Madrid i Valensiju. Sa Zvezdom je osvojio 10 titula prvaka bivše SFRJ, a s Realom dvije titule prvaka Španije i jedan kup. Osvojivši duplu krunu u sezoni 1974/1975. godine, postao je prvi stranac u Španiji kome je to pošlo za rukom. Selektor reprezentacije bivše SFR Jugoslavije bio je dva puta, na dva svjetska prvenstva, u Nemačkoj 1974. i Španiji 1982. godine. Autor je i više knjiga za edukaciju fudbalskih stručnjaka. "Orden zasluga", na prijedlog tadašnjeg predsjednika FIFA-e Jozefa Blatera (Joseph Blatter), Miljanić je primio na kongresu te svjetske kuće fudbala, 29. maja 2002. godine u Seulu.

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Rođen komediograf Jovan Sterija Popović 1806. - Rođen književnik Jovan Sterija Popović, prvi srbijanski komediograf, koji je ismijavao mane tadašnjeg društva, naročito pomodarstvo, pokondirenost i kvaziučenost. Bio je načelnik Ministarstva prosvjete Srbije i pionir u organiziranju školstva, te inicirao osnivanje Akademije nauka, Narodne biblioteke i Narodnog muzeja. Učestvovao je u organiziranju prvog beogradskog teatra, koji je otvoren izvođenjem njegove tragedije "Smrt Stefana Dečanskog". Ostala djela: komedije "Laža i paralaža", "Pokondirena tikva", "Zla žena", "Tvrdica ili Kir-Janja", "Rodoljupci", zbirka pjesama "Davorje". 1864. - Vilhelm Karl Verner Oto Fric Franc Vin (Wilhelm Carl Werner Otto Fritz Franz Wien), njemački fizičar i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1911. godine, rođen je na današnji dan. 1906. - Umro ruski fizičar i elektroinžinjer Aleksandar Stepanovič Popov, koji je pronašao i uspostavio prvu radiotelegrafsku vezu. Prije italijanskog pronalazača Giljelma Markonija napravio je prvi radioprijemnik. 1910. - Emitiran je prvi radijski prijenos opere uživo iz njujorške Metropoliten opere, Leonkavalovi „Pajaci“ i Maskanjijeva „Kavalerija rustikana“. 1930. - Izišao prvi strip o Mikiju Mausu (Mickey Mouse).

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