Miljan Miljanić: 14. godišnjica smrti legendarnog trenera

Na današnji dan 2012. godine, preminuo je Miljan Miljanić, regionalna fudbalska legenda i jedan od najslavnijih trenera s prostora bivše SFR Jugoslavije.
Miljanić je rođen 4. maja 1930. u Bitolju, u Makedoniji. Tokom svoje bogate karijere trenirao je srbijanski fudbalski klub Crvena zvezda, te španske Real Madrid i Valensiju. Sa Zvezdom je osvojio 10 titula prvaka bivše SFRJ, a s Realom dvije titule prvaka Španije i jedan kup. Osvojivši duplu krunu u sezoni 1974/1975. godine, postao je prvi stranac u Španiji kome je to pošlo za rukom.
Selektor reprezentacije bivše SFR Jugoslavije bio je dva puta, na dva svjetska prvenstva, u Nemačkoj 1974. i Španiji 1982. godine. Autor je i više knjiga za edukaciju fudbalskih stručnjaka.
"Orden zasluga", na prijedlog tadašnjeg predsjednika FIFA-e Jozefa Blatera (Joseph Blatter), Miljanić je primio na kongresu te svjetske kuće fudbala, 29. maja 2002. godine u Seulu.
Rođen komediograf Jovan Sterija Popović
1806. - Rođen književnik Jovan Sterija Popović, prvi srbijanski komediograf, koji je ismijavao mane tadašnjeg društva, naročito pomodarstvo, pokondirenost i kvaziučenost. Bio je načelnik Ministarstva prosvjete Srbije i pionir u organiziranju školstva, te inicirao osnivanje Akademije nauka, Narodne biblioteke i Narodnog muzeja. Učestvovao je u organiziranju prvog beogradskog teatra, koji je otvoren izvođenjem njegove tragedije "Smrt Stefana Dečanskog". Ostala djela: komedije "Laža i paralaža", "Pokondirena tikva", "Zla žena", "Tvrdica ili Kir-Janja", "Rodoljupci", zbirka pjesama "Davorje".
1864. - Vilhelm Karl Verner Oto Fric Franc Vin (Wilhelm Carl Werner Otto Fritz Franz Wien), njemački fizičar i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1911. godine, rođen je na današnji dan.
1906. - Umro ruski fizičar i elektroinžinjer Aleksandar Stepanovič Popov, koji je pronašao i uspostavio prvu radiotelegrafsku vezu. Prije italijanskog pronalazača Giljelma Markonija napravio je prvi radioprijemnik.
1910. - Emitiran je prvi radijski prijenos opere uživo iz njujorške Metropoliten opere, Leonkavalovi „Pajaci“ i Maskanjijeva „Kavalerija rustikana“.
1930. - Izišao prvi strip o Mikiju Mausu (Mickey Mouse).
Lepa Lukić, doajenka narodne muzike, slavi 86. rođendan
1940. - Lepa Lukić, rođena kao Lepava Mušović, srbijanska i regionalna pjevačica narodne muzike, slavi 86. rođendan. Popularnost je stekla pjesmom "Od izvora dva putića" Petra Tanasijevića 1966. godine, a na Festivalu narodne muzike "Ilidža" u Sarajevu 1969. pobijedila je pjesmom "Oplakana ljubav". Snimila je brojne trajne snimke izvornih narodnih pjesama, a velike uspjehe ostvarila je i pjesmama "Sine, sine moj", "Izvini, ali mnogo mi je žao", "Srce je moje violina"... Glumila je u filmovima "I Bog stvori kafansku pevačicu" i "Paja i Jare", te jednoj epizodi TV serije "Kamiondžije", 1972. godine.
1941. - Umro Džejms Džojs (James Joyce), jedan od najvećih irskih i svjetskih književnika u 20. stoljeću, koji je eksperimentima u narativnoj tehnici i strukturi romana, primjeni toka svijesti i inovatorskom odnosu prema jeziku utemeljio novi pravac modernoj književnosti. U najpoznatijem djelu - romanu "Uliks" - na 700 stranica opisao je jedan dablinski dan svog junaka, prema jednom književnom kritičaru - "na vješt i katkad neprimjetan način, lica i događaji paralelni su onima u Homerovoj 'Odiseji', čiji se gotovo svaki detalj može naći u 'Uliksu'". Taj roman označio je revoluciju epskog oblika te utjecao jače od bilo kojeg djela na razvoj književnosti 20. stoljeća. Ostala djela: romani "Portret umjetnika u mladosti", "Fineganovo bdijenje", pjesme "Kamerna muzika", pripovijetke "Dablinci", drama "Izgnanici".
1957. – U Zenici je rođen Mladen Nelević, regionalno popularni glumac. Imao je brojne uloge u domaćim filmovima i serijama, a najpoznatije su: Srboljub Šaulić u „Audiciji“ i Milun u TV seriji „M(j)ešoviti brak“.
1977. - Rođen Orlando Džonatan Blum (Jonathan Blanchard Bloom), britanski glumac koji se proslavio ulogom Legolasa u „Gospodaru prstenova“. Također, veoma zapaženu ulogu odigrao je u filmu "Pirati s Kariba: Prokletstvo Crnog bisera" u kojem je glumio uz svog idola Džonija Depa (Johnny Depp). Godine 2012., ponovo je prihvatio ulogu vilenjaka Legolasa, ali u triologiji „Hobit“.
2000. - Osnovana Granična policija Bosne i Hercegovine (ranije: Državna granična služba BiH) na temelju Zakona o državnoj graničnoj službi BiH, koji je, u skladu sa svojim ovlaštenjima, 13. januara 2000. godine donio tadašnji visoki predstavnik u BiH Volfgang Petrič (Wolfgang Petritsch). Zakonom o izmjeni Zakona o državnoj graničnoj službi, koji je stupio na snagu 18. aprila 2007. godine, naziv Državna granična služba BiH promijenjen je u Granična policija Bosne i Hercegovine.
2017. - Umro Miodrag Miki Jevremović, legendarni srbijanski i regionalni pjevač zabavne muzike. U bivšoj SFRJ bio je veoma popularan 1960-ih i 1970-ih godina. Početak karijere obilježile su mu pjesme: „Mama“, „Pijem“ i „Osamnaest žutih ruža“, a uslijedili su brojni hitovi poput: „Ako jednom vidiš Mariju“, „S kim si sada kad je tužno vreme“, „Pesnikova gitara“, „Grkinja“, „Lihnida“, „Neka toče staro vino“... Nastupao je na svim festivalima u bivšoj SFR Jugoslaviji, a najvjerniji je bio Splitskom festivalu. Mikijeva kćerka Jelena Jevremović također je poznata pjevačica u Srbiji.