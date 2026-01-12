Drama u zagrebačkom hotelu: Ruskinja napala zaštitara igračkom za odrasle

U hotelu Porin u Zagrebu, koji funkcioniše kao Prihvatilište za međunarodne tražitelje azila, na Božić je došlo do ozbiljnog incidenta nakon kojeg su uhapšene dvije strane osobe. Kako piše Jutarnji list, riječ je o 38-godišnjoj Ruskinji V. A. i 32-godišnjem muškarcu A. S.

Prema navodima, V. A. je tokom ručka, u vidno alkoholiziranom stanju, vikala na zaštitare, vrijeđala ih i upućivala im pogrdne riječi, više puta im pokazivala srednji prst, a zatim iz torbe izvadila umjetno spolovilo dužine oko 30 centimetara kojim je počela udarati jednog od zaštitara.

Nakon toga je izašla na parking, gdje je nogom udarala po jednom parkiranom vozilu, a po povratku u hotel nastavila je galamiti i udarati po recepcijskom pultu. Cijeli incident je, uprkos zabrani, mobilnim telefonom snimao A. S., koji je pritom snimao zaštitare i vrijeđao ih vulgarnim riječima.

Zbog eskalacije situacije, zaštitari su bili primorani upotrijebiti sredstva prisile. Sud je oboma izrekao kaznu od 30 dana uslovnog zatvora s rokom provjere od jedne godine, uz odluku da se muškarcu vrati oduzeti mobilni telefon, dok će Ruskinji trajno biti oduzeta seksualna igračka korištena u napadu.