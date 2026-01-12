Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SVE SNIMANO MOBITELOM

Drama u zagrebačkom hotelu: Ruskinja napala zaštitara igračkom za odrasle

Cijeli incident je, uprkos zabrani, mobilnim telefonom snimao A. S., koji je pritom snimao zaštitare i vrijeđao ih vulgarnim riječima

Hotel Porin. Luka Stanzl/PIXSELL

M. Až.

12.1.2026

U hotelu Porin u Zagrebu, koji funkcioniše kao Prihvatilište za međunarodne tražitelje azila, na Božić je došlo do ozbiljnog incidenta nakon kojeg su uhapšene dvije strane osobe. Kako piše Jutarnji list, riječ je o 38-godišnjoj Ruskinji V. A. i 32-godišnjem muškarcu A. S.

Prema navodima, V. A. je tokom ručka, u vidno alkoholiziranom stanju, vikala na zaštitare, vrijeđala ih i upućivala im pogrdne riječi, više puta im pokazivala srednji prst, a zatim iz torbe izvadila umjetno spolovilo dužine oko 30 centimetara kojim je počela udarati jednog od zaštitara.

Nakon toga je izašla na parking, gdje je nogom udarala po jednom parkiranom vozilu, a po povratku u hotel nastavila je galamiti i udarati po recepcijskom pultu. Cijeli incident je, uprkos zabrani, mobilnim telefonom snimao A. S., koji je pritom snimao zaštitare i vrijeđao ih vulgarnim riječima.

Zbog eskalacije situacije, zaštitari su bili primorani upotrijebiti sredstva prisile. Sud je oboma izrekao kaznu od 30 dana uslovnog zatvora s rokom provjere od jedne godine, uz odluku da se muškarcu vrati oduzeti mobilni telefon, dok će Ruskinji trajno biti oduzeta seksualna igračka korištena u napadu.

# HRVATSKA
# ZAGREB
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.