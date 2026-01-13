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OŠTAR ODGOVOR

Carigradski patrijarh odgovorio Ruskoj obavještajnoj službi: "Lažete, nećemo priznati Crnogorsku pravoslavnu crkvu

Izmišljeni scenariji, lažne vijesti, uvrede i fabrikovane informacije svake vrste propagandista ne obeshrabruju Vaseljensku Patrijaršiju, naveli su

Patrijarh Bartolomej. Facebook

M. Až.

13.1.2026

Vaseljenska Patrijaršija oštro je reagovala na jučerašnje saopštenje Ruske obavještajne službe (SVR), u kojem se tvrdi da patrijarh Vartolomej (Vartolomej) namjerava dodijeliti autokefalnost nepriznatoj "Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi".

- Majka Crkva Konstantinopolja – majka i ove Crkve Rusije – izražava svoju najdublju žalost povodom novog ruskog napada na ličnost Njegove Svesvetosti Vaseljenskog Patrijarha Vartolomeja, koji su ovoga puta pokrenule državne službe te zemlje. Od 2018. godine, kada je Vaseljenska Patrijaršija odlučila da dodijeli autokefalni status Crkvi Ukrajine, Majka Crkva je izbjegavala da komentariše bezbroj sličnih napada koji su dolazili kako iz crkvenih, tako i iz političkih centara i ličnosti Rusije. Isto čini i danas. Izmišljeni scenariji, lažne vijesti, uvrede i fabrikovane informacije svake vrste propagandista ne obeshrabruju Vaseljensku Patrijaršiju u nastavku njene službe i njene vaseljenske misije - navodi se u reagovanju koje je jutros objavljeno na sajtu patrijaršije.

U saopštenju ruske SVR tvrdi se da Vartolomejevi planovi, prema njihovim riječima, nisu ograničeni samo na Ukrajinu i Baltik, već da se šire na zemlje Istočne Evrope. "Da bi zadao udarac ‘posebno tvrdoglavoj’ Srpskoj pravoslavnoj crkvi, on namjerava da dodijeli autokefalnost nepriznatoj ‘Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi’“, navodi se u saopštenju, prenosi agencija TASS.

Ruska služba također je kritikovala Vartolomejeve aktivnosti, ocjenjujući ih kao "kidanje živog tijela Crkve". "Na taj način, on sebe upoređuje sa lažnim prorocima pomenutim u Besjedi na gori: ‘Dolaze vam u ovčijoj koži, a iznutra su vuci grabljivi… Po njihovim plodovima ćete ih poznati’“, dodaje SVR.

Podsjetimo, u junu 2019. godine, Vaseljenski patrijarh Vartolomej je saopštio da Vaseljenska Patrijaršija, zajedno sa svim drugim Pravoslavnim Crkvama, kao jedinu kanonsku pravoslavnu jurisdikciju u Crnoj Gori priznaje onu pod nadležnošću mitropolita crnogorskog Amfilohija, jerarha najsvetije crkve srpske.

- Crkva Crnogorska nikad nije bila autokefalna, a sadašnja takozvana Pravoslavna Crkva Crnogorska pod Mirašem Dedeićem ne pripada Pravoslavnoj Crkvi - naveo je Vartolomej u pismu upućenom crnogorskom predsjedniku Đukanoviću, koje je objavila Glas Amerike.

Pismo je uslijedilo nakon izjave Đukanovića da od Vaseljenske patrijaršije očekuje priznanje autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve, te da bi ga iznenadilo da se u patrijaršiji razmišlja drugačije.

# CRNOGORSKA PRAVOSLAVNA CRKVA
# PATRIJARH BARTOLOMEJ
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