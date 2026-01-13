Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK SRBIJE

Vučić s potpredsjednikom Vlade UAE razgovarao o jačanju partnerstva, posebno u energetici

Razgovarao je s potpredsjednikom Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o investicijama i ubrzanju energetske tranzicije

Vučić s potpredsjednikom Vlade UAE. Instagram

Anadolija

13.1.2026

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Abu Dabiju s potpredsjednikom Vlade i ministrom spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) šeikom Abdulom bin Zajedom al Nahjanom.

Tokom sastanka, Vučić je istakao značaj jačanja partnerstva između Srbije i UAE, s posebnim fokusom na područje energetike i mogućnosti za investiranje koje bi mogle ubrzati energetsku tranziciju i modernizaciju infrastrukture Srbije.

Vučić je na svom Instagram nalogu "buducnostsrbijeav" zahvalio šeiku Abdulama bin Zajedu na srdačnom dočeku i pozivu te je izrazio uvjerenje da će kroz ovakve susrete i konkretne dogovore dodatno povezati institucije i kompanije obje zemlje, čime će biti omogućena obostrana korist i dugoročni održivi razvoj.

Ovaj susret je održan uoči gala večere koju šeik priređuje za učesnike Sedmice održivosti 2026. u Abu Dabiju, čime je otvorena mogućnost za dalju saradnju i razmjenu iskustava između dvije zemlje na polju održivog razvoja i energetske efikasnosti.

# SRBIJA
# UAE
# ALEKSANDAR VUČIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (15)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.