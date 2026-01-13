Vučić s potpredsjednikom Vlade UAE razgovarao o jačanju partnerstva, posebno u energetici

Tokom sastanka, Vučić je istakao značaj jačanja partnerstva između Srbije i UAE, s posebnim fokusom na područje energetike i mogućnosti za investiranje koje bi mogle ubrzati energetsku tranziciju i modernizaciju infrastrukture Srbije.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Abu Dabiju s potpredsjednikom Vlade i ministrom spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) šeikom Abdulom bin Zajedom al Nahjanom.

Vučić je na svom Instagram nalogu "buducnostsrbijeav" zahvalio šeiku Abdulama bin Zajedu na srdačnom dočeku i pozivu te je izrazio uvjerenje da će kroz ovakve susrete i konkretne dogovore dodatno povezati institucije i kompanije obje zemlje, čime će biti omogućena obostrana korist i dugoročni održivi razvoj.

Ovaj susret je održan uoči gala večere koju šeik priređuje za učesnike Sedmice održivosti 2026. u Abu Dabiju, čime je otvorena mogućnost za dalju saradnju i razmjenu iskustava između dvije zemlje na polju održivog razvoja i energetske efikasnosti.