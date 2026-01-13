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VRLO JE OPASAN

Albanski zatvorenik pobjegao iz bolnice: Napao i stražara, pojavio se snimak bijega

Prema izvještajima Top Čenala, Ndoči se prvo sukobio sa policajcima koji su ga pratili, pri čemu je jednog udario pesnicom

Altin Ndoči. Društvene mreže

M. Až.

13.1.2026

Altin Ndoči, zatvorenik visokog rizika u Albaniji, pobjegao je s odjeljenja za infektivne bolesti u bolnici u Draču, gdje je bio smješten na liječenje.

Prema izvještajima Top Čenala, Ndoči se prvo sukobio sa policajcima koji su ga pratili, pri čemu je jednog udario pesnicom.

Nakon toga iskoristio je trenutak i brzo napustio bolnicu, prenosi Klankosova.tv.

Ndoči je, navodno, pobjegao u bijelom Audiju, vozilu koje je čekalo na parkingu bolnice. Državna policija već je postavila kontrolne punktove i pokrenula potragu za njegovim hapšenjem.

Prema navodima, 39-godišnjak je optužen za četiri ubistva.

Na društvenim mrežama pojavile su se slike na kojima se vidi Ndoči kako bježi.

# ALBANIJA
# ZATVORENIK
# BIJEG IZ ZATVORA
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