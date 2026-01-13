Albanski zatvorenik pobjegao iz bolnice: Napao i stražara, pojavio se snimak bijega

Altin Ndoči, zatvorenik visokog rizika u Albaniji, pobjegao je s odjeljenja za infektivne bolesti u bolnici u Draču, gdje je bio smješten na liječenje.

Prema izvještajima Top Čenala, Ndoči se prvo sukobio sa policajcima koji su ga pratili, pri čemu je jednog udario pesnicom.