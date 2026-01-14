Plenković: Od 2016. socijalne naknade u Hrvatskoj porasle 400 posto

Hrvatski premijer Andrej Plenković osvrnuo se u srijedu na porast socijalnih naknada istaknuvši da one ne rastu linearno te je njihov porast znatno veći od 10 ili 5 eura, kako je to interpretirano u dijelu medija, a naglasio je i da su od 2016. godine naknade u Hrvatskoj rasle 400 posto.

Plenković je objasnio da za roditelje njegovatelje naknada ne raste za pet eura, već raste osnovica, zbog čega se stvarni mjesečni iznosi povećavaju znatno više.

- Mjesečne naknade u praksi rastu između 50 i 75 eura – primjerice sa 750 na 800 eura, sa 900 na 960 eura ili sa 1.125 na 1.200 eura, ovisno o kategoriji - istaknuo je hrvatski premijer na početku sjednice Vlade na kojoj su donesene četiri odluke kao podrška ranjivim skupinama društva.

Naglasio je da je Vlada, unatoč drukčijim interpretacijama koje su se pojavile u dijelu medija, rekordno povećala izdvajanja za socijalne naknade i pomoć najosjetljivijim skupinama društva.

- U usporedbi s 2016. godinom riječ je o rastu od oko 400 posto – sa 268 milijuna eura tada na 1,35 milijardi eura u 2026. godini - rekao je Plenković, prenosi Hina.

Govoreći o novom krugu povećanja, Plenković je pojasnio da osnovica za zajamčenu minimalnu naknadu raste na 170 eura, što je povećanje od 10 eura, dok osnovica za pojedine druge naknade, poput onih za udomitelje, raste za pet eura. Upozorio je da je u dijelu medija pogrešno, pa i zlonamjerno, stvoren dojam da se radi o simboličnom povećanju od pet ili deset eura.