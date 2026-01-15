Mađari kupuju kontrolni paket NIS-a

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto sastao se danas sa srbijanskom ministricom energetike Dubravkom Đedović Handanović, a u fokusu razgovora bila je moguća kupovina Naftne industrije Srbije.

Sijarto je izjavio da se očekuje kako će mađarska naftna grupa MOL u narednim danima potpisati važan ugovor kojim bi preuzela većinski udio u srbijanskoj naftnoj kompaniji NIS.

- Želimo steći većinski udio. Kada je riječ o sankcijama, čim se postigne prvi značajan sporazum između MOL-a i Gazpromnjefta, odmah ćemo ga uputiti na odobrenje Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno Kancelariji za kontrolu strane imovine OFAC. Nadam se da ćemo u ubrzanom postupku dobiti saglasnost, a naravno obavit ćemo i sve potrebne diplomatske aktivnosti prema Americi - rekao je Sijarto.

Potencijalni sporazum predstavlja značajan iskorak za srbijansku naftnu kompaniju, koja se od oktobra nalazi pod američkim sankcijama.

Naftna industrija Srbije i dalje je u vlasništvu ruskog Gazpromnjefta, ali je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju 1. januara najavio da će Mađarska ući u vlasničku strukturu NIS-a.

Tom prilikom je naveo da će NIS odmah nakon praznika početi s nabavkom i preradom nafte, dok bi rafinerija trebala početi s radom punim kapacitetom 18. januara.

- Nadam se da će do tada Rusi i Mađari završiti svoj posao - rekao je Vučić, dodajući da očekuje kako će goriva biti dovoljno za sve potrebe u zemlji.