Druga dionica auto-puta Bar–Boljare dobila izvođača radova vrijednih gotovo 700 miliona eura

Monteput je, nakon otvaranja finansijskih ponuda za projektovanje i izvođenje radova na auto-putu Bar–Boljare, dionica Mateševo–Andrijevica, donio odluku o izboru izvođača za izradu glavnog projekta i izgradnju druge dionice.

Izvođač radova je konzorcijum POWERCHINA Ltd.–STECOL–PCCD, a vrijednost ugovora iznosi 693.969.668,88 eura. Nakon potpisivanja ugovora, izvođač će započeti aktivnosti na projektovanju i pripremnim radovima za realizaciju ovog infrastrukturnog projekta od izuzetnog značaja za Crnu Goru.

- Otvorene su tri od četiri pristigle ponude koje su ispunjavale uslove za otvaranje finansijskog dijela: konzorcijum Cengiz-Azvirt, kompanija China Communications Construction Company Limited i konzorcijum POWERCHINA Ltd.–STECOL–PCCD. Ponuda konzorcijuma Shandong Foreign Economic & Technical Cooperation sa Shandong Luqiao Group nije otvorena jer nije ispunila uslove za otvaranje finansijskog dijela - saopštio je Monteput.

Dionica Mateševo–Andrijevica finansira se kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 200 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije od 150 miliona eura. Procedura otvaranja finansijskih ponuda sprovedena je prema standardima EBRD-a i prethodila joj je detaljna evaluacija tehničkog dijela ponuda otvorenih 31. oktobra 2025. godine.

- Inicijalna evaluacija rezultirala je kvalifikacijom kompanija za podnošenje kompletne dokumentacije, uključujući tehnički i finansijski dio. Finansijska ponuda konzorcijuma Cengiz-Azvirt iznosila je 735.010.330,17 eura, kompanije China Communications Construction Company Limited 724.636.904,63 eura, dok je ponuda konzorcijuma POWERCHINA Ltd.–STECOL–PCCD iznosila 693.969.668,88 eura. Na osnovu sprovedenog postupka, Monteput d.o.o. izabrao je izvođača radova koji će izraditi glavni projekat i izvesti radove na predmetnoj dionici auto-puta. Slijedi potpisivanje ugovora sa odabranim ponuđačem, nakon čega će izvođač započeti projektovanje i pripremne radove za realizaciju ovog važnog infrastrukturnog projekta - navodi se u saopštenju.