Milanovićeva izjava o Svalbardu izazvala oštre reakcije u Norveškoj: "Hrvatska sjedi na buretu baruta"

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izazvao je burne reakcije u Norveškoj nakon izjave da bi Sjedinjene Američke Države, umjesto Grenlanda, trebale razmotriti Svalbard.

- Postoji, samo ne znam jesu u američkoj administraciji to još vidjeli na karti, Svalbardsko otočje. Ono pripada u principu Norveškoj. Ono je malo istočnije od Grenlanda i tamo završava golfska struja i more nije zaleđeno. To je interesantno. Evo, dao sam im temu za razmišljanje. Možda su vidjeli na karti da postoji i to otočje. Grenland je beskoristan - izjavio je Milanović.

Ovakav istup naišao je na snažne reakcije norveške javnosti i zvaničnika.

Norveška javna radiotelevizija NRK prenijela je Milanovićeve riječi i objavila reakciju Ejvinda Vada Petersona (Eivind Vad Petersson), državnog sekretara u norveškom Ministarstvu vanjskih poslova.

- Svalbard je jednako dio Norveške kao i pokrajine Agder, Trøndelag i Finnmark. Geografski i politički Svalbard se razlikuje od Grenlanda i ne može se uspoređivati", prenosi Index.hr.

Peterson je dodatno naglasio da je "daleki sjever najvažnije strateško područje Norveške."

- Radimo na odbrani kako bismo postigli sigurnost i stabilnost, i vlastitim resursima i u bliskoj saradnji s našim saveznicima. Svalbard je norveški. Imamo preko 100 godina iskustva u suočavanju sa sovjetskom i ruskom prisutnošću na Svalbardu - dodao je Peterson.

Na nezadovoljstvo norveške strane osvrnuo se i hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić, koji je jučer završio dvodnevnu posjetu Norveškoj.

- Naravno da je to bila nezgodna tema i između mene i ministra odbrane Norveške. Jasno sam rekao da to nije stav Vlade Republike Hrvatske i da se ograđujemo od te izjave, na što su oni bili zadovoljni i zahvalili su na tome."

Norveški tabloid Verdens Gang objavio je i komentar Maje Sojtarić, političke komentatorice dnevnog lista Nordlys iz Tromsøa. Sojtarić, koja je porijeklom iz Banje Luke, Milanovićeve riječi tumači kroz prizmu geopolitičkog položaja Hrvatske.