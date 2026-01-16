Tokom sjednice hrvatskog Sabora Daliju Orešković stresla struja: Glasno vrisnula i skočila sa stolice

Tokom jučerašnje sjednice Sabora Republike Hrvatske, zastupnicu Daliju Orešković je pogodila struja.

Dok je HDZ-ov zastupnik Marko Pavić držao govor, Orešković se sagela ispod saborske klupe i odjednom glasno vrisnula. Nakon toga je ustala i počela tresti rukom, što je privuklo pažnju ostalih kolega.

- Stanite. Oprostite, kolega Paviću. Dajte malo stanku. Jeste li, kolegice, u redu? Treba li pomoć? - upitao ju je potpredsjednik Sabora Ivan Penava.

Ona mu je odgovorila da ju je struja stresla.

- Čuo sam. Jeste li dobro? Nemojte kratki spoj napraviti. Treba li vam nekakva pomoć? - upitao je Penava.

Ona mu je uzvratila da je sve u redu. Prišao joj je zastupnik Josip Jurčević i pregledao punjač koji je ona pokušala uključiti u struju.

Penava se potom izvinio Paviću jer ga je prekinuo.

- Ne, život je bitan - poručio je Pavić.