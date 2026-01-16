Bugarska se kreće prema još jednim prijevremenim parlamentarnim izborima nakon što su sva tri pokušaja formiranja vlade propala, izjavio je danas predsjednik Rumen Radev.

Objava je uslijedila nakon što je mala stranka Alijansa za prava i slobode vratila treći i posljednji mandat neispunjen.

- Idemo na izbore - rekao je Radev.

Datum još nije određen, ali će to biti osmi parlamentarni izbori u Bugarskoj u pet godina.

Radev sada mora imenovati privremenu vladu koja će voditi zemlju dok se nakon glasanja ne formira redovni kabinet. Također je dužan odrediti datum izbora, koji se očekuju u narednim mjesecima.

Politički zastoj uslijedio je nakon vala masovnih protesta protiv korupcije i neefikasnog pravosudnog sistema, što je dovelo do iznenadne ostavke prozapadne koalicione vlade sredinom decembra, neposredno prije šestog glasanja o nepovjerenju u parlamentu.

Manjinska vlada, sastavljena od konzervativaca, socijalista i populista, preuzela je dužnost u januaru 2025. godine u nastojanju da izbjegne još jedne izbore.