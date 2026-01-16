Haos u Crnoj Gori: Građani se oglušili na upozorenja policije, potpuno paralisan saobraćaj

Građani su se oglušili na upozorenja policije, a protesti protiv izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu doveli su do potpune blokade više ključnih saobraćajnica.

Mještani Botuna blokirali su kružni tok prema Nikšiću i Cetinju, dok je magistralni put prema Virpazaru zatvoren u mjestu Bistrica. Zbog blokada je saobraćaj u tom dijelu Podgorice u potpunosti paraliziran.

U isto vrijeme, tačno u 14 sati, mještani Park-šume Zagorič blokirali su kružni tok prema auto-putu. Ovakve blokade u ovom naselju organizirane su i ranije.

Protesti su pokrenuti zbog planirane izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u zetskom naselju Botun, za koje mještani tvrde da bi moglo ugroziti njihovo zdravlje i životnu sredinu.

Krajem prošle godine saopšteno je da je, na inicijativu Skupštine Crne Gore i njenog predsjednika Andrije Mandića, dogovoreno pokretanje novih razgovora. U pregovore bi trebali biti uključeni predstavnici ministarstava, Glavnog grada, Opštine Zeta i mještani Botuna.

Lokaciju na kojoj je planirana izgradnja postrojenja trenutno osigurava privatno obezbjeđenje. Imanje, koje je danima bilo mjesto protesta protiv izgradnje kolektora, sada je ograđeno i pod nadzorom.

Dok politički akteri polemiziraju o tome ko je naredio policijsku intervenciju i da li će Demokratska narodna partija, čiji je lider Milan Knežević, a koji je predvodio proteste, napustiti gradsku i državnu vlast, na teren su stigle građevinske mašine.

Građevinska tabla je već postavljena, a lokaciju čuva privatno obezbjeđenje.

Podsjetimo, policijskom akcijom 30. decembra oslobođena je lokacija na kojoj je planirana gradnja kolektora, gdje su mještani Botuna danima protestovali. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović tada je izjavio da je izgradnja postrojenja zvanično započela.