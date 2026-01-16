Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SPLIT

Uoči Thompsonovog koncerta dvoranom odjekuju povici: "Ajmo ustaše"

U splitskoj dvorani Gripe večeras se održava koncert Marka Perkovića Thompsona

Dvorana Gripe. Dalmatinski portal

M. Až.

16.1.2026

U splitskoj dvorani Gripe večeras se održava koncert Marka Perkovića Thompsona. Pred početak nastupa veći dio publike počeo je skandirati "ajmo, ustaše".

Dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a atmosfera prije izlaska pjevača na pozornicu bila je napeta i uzavrela.

Skandiranje "ajmo, ustaše" odjekivalo je dvoranom neposredno prije nego što je Thompson izašao na binu, a snimke su objavili lokalni mediji, uključujući Dalmatinski portal.

Koncert u Splitu je dio aktuelne turneje, a ulaznice za ovaj nastup u Gripama rasprodane su.

# MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
# SPLIT
# KONCERT
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (28)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.