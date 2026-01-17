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VLADA DONIJELA ODLUKU

Bijela tehnika i kućanski aparati za pogođene snježnim padavinama

Na sjednici su usvojeni i zaključci kojima su propisane mjere za otklanjanje posljedica nedavnih snježnih nepogoda

Ogromne padavine. Fena

FENA

17.1.2026

Vlada Srbije odlučila je da lokalnim samoupravama koje su 12. januara ove godine imale proglašenu izvanrednu situaciju zbog snježnih padavina, a prema dostavljenim prijavama štete, budu dodijeljeni mali kućanski aparati i bijela tehnika.

U saopćenju se navodi da je Vlada Srbije dala suglasnost da Republička direkcija za robne rezerve tim jedinicama lokalne samouprave bespovratno isporuči male kućanske aparate i bijelu tehniku.

Na sjednici su usvojeni i zaključci kojima su propisane mjere za otklanjanje posljedica nedavnih snježnih nepogoda u općinama u kojima je proglašena izvanredna situacija. Kako je priopćeno, mjere se odnose i na interventno rješavanje problema u elektrodistribucijskom sustavu.

Elektrodistribuciji Srbije je uz ostalo, naloženo otklanjanje kvarova na objektima i vodovima, kao i nabava i zamjena stupova na objektima od posebnog značaja te onima koji opskrbljuju veći broj korisnika.

Zaključcima je predviđena i nabava terenskih i drugih vozila za pristup teško dostupnim područjima, kao i poduzimanje aktivnosti na uređenju koridora oko distributivnih mreža.

Navedene aktivnosti odnose se na cijelo područje Srbije, a posebno na Mačvanski, Kolubarski, Zlatiborski i Borski okrug.

# SRBIJA
# PADAVINE
# BIJELA TEHNIKA
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