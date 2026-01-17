Bijela tehnika i kućanski aparati za pogođene snježnim padavinama

Vlada Srbije odlučila je da lokalnim samoupravama koje su 12. januara ove godine imale proglašenu izvanrednu situaciju zbog snježnih padavina, a prema dostavljenim prijavama štete, budu dodijeljeni mali kućanski aparati i bijela tehnika.

U saopćenju se navodi da je Vlada Srbije dala suglasnost da Republička direkcija za robne rezerve tim jedinicama lokalne samouprave bespovratno isporuči male kućanske aparate i bijelu tehniku.

Na sjednici su usvojeni i zaključci kojima su propisane mjere za otklanjanje posljedica nedavnih snježnih nepogoda u općinama u kojima je proglašena izvanredna situacija. Kako je priopćeno, mjere se odnose i na interventno rješavanje problema u elektrodistribucijskom sustavu.

Elektrodistribuciji Srbije je uz ostalo, naloženo otklanjanje kvarova na objektima i vodovima, kao i nabava i zamjena stupova na objektima od posebnog značaja te onima koji opskrbljuju veći broj korisnika.

Zaključcima je predviđena i nabava terenskih i drugih vozila za pristup teško dostupnim područjima, kao i poduzimanje aktivnosti na uređenju koridora oko distributivnih mreža.

Navedene aktivnosti odnose se na cijelo područje Srbije, a posebno na Mačvanski, Kolubarski, Zlatiborski i Borski okrug.