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SAOPĆENO IZ ALIJANSE

Hrvatska od 1. januara u potpunosti odgovorna za zaštitu svog neba

Tokom tranzicije, Italija i Mađarska su obezbijedile kontinuiranu zaštitu vazdušnog prostora, što je jasan primjer savezničke solidarnosti u akciji

Croatia Airlines. Croatia Airlines

A. O.

17.1.2026

Hrvatska je od 1. januara u potpunosti odgovorna za zaštitu svog neba modernim višenamjenskim lovcima "Rafal" koji su uključeni u Integrisanu protivvazdušnu i raketnu odbranu NATO-a, saopćeno je iz Alijanse.

U saopštenju se navodi da prelazak sa aviona "Mig 21" na "Rafale" označava veliki skok u sposobnostima hrvatske odbrane, uz moderne senzore, interoperabilnost sa saveznicima i besprijekornu integraciju u NATO komandu i kontrolu.

- Tokom tranzicije, Italija i Mađarska su obezbijedile kontinuiranu zaštitu vazdušnog prostora, što je jasan primjer savezničke solidarnosti u akciji. Sada, sa obučenim i spremnim hrvatskim posadama, da "Rafali" dežuraju danonoćno, jačajući nacionalnu sigurnost i kolektivnu odbranu NATO-a - dodaje se u saopštenju. 

# NATO
# LETOVI
# HRVATSKA
# NEBO
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