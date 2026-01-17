Biznismen iz BiH najavio gradnju u Dubrovniku, reagirao gradonačelnik

Nakon što je objavljeno da biznismen iz BiH Tihomir Brajković planira novu investiciju u srcu Dubrovnika, oglasio se gradonačelnik tog grada Mato Franković, poručivši da će gradske vlasti iskoristiti sve zakonske mogućnosti kako bi zaštitile područje Ploča.
Gradonačelnik u svojoj objavi nije spomenuo nijednog konkretnog investitora, ali je reakcija uslijedila samo dan nakon objave vijesti o planiranoj gradnji na Pločama, te se odnosi upravo na isto područje, zbog čega je jasno da je tema aktuelnih investicionih planova bila povod za njegovo obraćanje.
Ploče su inače prestižni lokaliteta odmah iznad Starog Grada.
Gradonačelnik: Podnošenje zahtjeva ne znači pravo gradnje
Franković je na Facebooku naveo da je do sada podneseno ukupno 18 zahtjeva za gradnju na području Ploča, naglašavajući da sam čin podnošenja zahtjeva ne znači automatsko pravo na izgradnju.
"Iskoristit ćemo sve zakonske mogućnosti kako bismo zaštitili područje Ploča iza grada. Svaki zahtjev prolazi strogu proceduru i ocjenu u skladu s važećim propisima", poručio je gradonačelnik.
Posebno se osvrnuo na Generalni urbanistički plan iz 2014. godine, koji je ocijenio štetnim, te istakao da je aktuelna gradska uprava završila izradu konzervatorske podloge Grada Dubrovnika, temeljnog dokumenta zaštite prostora.
"Taj dokument jasno propisuje šta se, gdje i pod kojim uslovima može graditi, bez obzira na to da li je čestica građevinska ili ne. Prostor Dubrovnika je neobnovljiv resurs i naša je obaveza da ga štitimo odgovorno i zakonito", naveo je Franković.
Dodao je i da su novi GUP i PPU završeni i upućeni Ministarstvu zaštite okoline na ocjenu prihvatljivosti, uz izuzetno restriktivne uslove gradnje u užem gradskom području.
Planirana gradnja na Pločama
Podsjetimo, Tihomir Brajković prije dvije godine kupio je atraktivno zemljište na području Ploča, gdje sada planira izgradnju srednje stambene građevine.
U septembru 2025. godine podnio je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju objekta na k.č. 3172/2 k.o. Dubrovnik, a postupak se trenutno nalazi u fazi obrade. Prema dostavljenom idejnom projektu, gradnja je planirana u zelenom pojasu ispod magistrale, području koje je već djelimično urbanizovano ranijim projektima.
Važno je naglasiti da Brajković nije jedini investitor koji je zainteresovan za gradnju na ovom dijelu grada, što jasno proizlazi i iz same objave gradonačelnika, koji govori o većem broju zaprimljenih zahtjeva.
Gradnja na Lapadu već u toku
Brajković već realizuje jedan veliki projekt u Dubrovniku – izgradnju niza luksuznih vila u ulici Kardinala Stepinca na Lapadu, jednom od najprestižnijih dijelova grada. Radovi su u toku, a gradilište je vidljivo s velike udaljenosti te već sada utiče na vizuru tog dijela Dubrovnika.
Najveći graditelj stanova u Sarajevu
Porodica Brajković iz Kiseljaka, vlasnici grupacije Tibra Pacific, u Bosni i Hercegovini poznata je kao jedan od najvećih investitora u stambenoj izgradnji, posebno u Sarajevu, gdje su izgradili čitava nova naselja poput Tibre i Bulevara na Stupu, Nove Otoke, te kompleks Avenija kod GRAS-a. Trenutno je u toku i gradnja velikog kompleksa Sarajka na Pofalićima.
Osim nekretnina, grupacija Tibra Pacific posljednjih godina snažno se širi i u sektoru obnovljivih izvora energije. Kompanija ECO-WAT iz Kiseljaka investirala je u desetine solarnih elektrana u Hercegovini, čime je postala jedan od najvećih domaćih investitora u ovom segment, podsjeća Biznisinfo.