Biznismen iz BiH najavio gradnju u Dubrovniku, reagirao gradonačelnik

Nakon što je objavljeno da biznismen iz BiH Tihomir Brajković planira novu investiciju u srcu Dubrovnika, oglasio se gradonačelnik tog grada Mato Franković, poručivši da će gradske vlasti iskoristiti sve zakonske mogućnosti kako bi zaštitile područje Ploča.

Gradonačelnik u svojoj objavi nije spomenuo nijednog konkretnog investitora, ali je reakcija uslijedila samo dan nakon objave vijesti o planiranoj gradnji na Pločama, te se odnosi upravo na isto područje, zbog čega je jasno da je tema aktuelnih investicionih planova bila povod za njegovo obraćanje.

Ploče su inače prestižni lokaliteta odmah iznad Starog Grada.

Gradonačelnik: Podnošenje zahtjeva ne znači pravo gradnje

Franković je na Facebooku naveo da je do sada podneseno ukupno 18 zahtjeva za gradnju na području Ploča, naglašavajući da sam čin podnošenja zahtjeva ne znači automatsko pravo na izgradnju.

"Iskoristit ćemo sve zakonske mogućnosti kako bismo zaštitili područje Ploča iza grada. Svaki zahtjev prolazi strogu proceduru i ocjenu u skladu s važećim propisima", poručio je gradonačelnik.

Posebno se osvrnuo na Generalni urbanistički plan iz 2014. godine, koji je ocijenio štetnim, te istakao da je aktuelna gradska uprava završila izradu konzervatorske podloge Grada Dubrovnika, temeljnog dokumenta zaštite prostora.

"Taj dokument jasno propisuje šta se, gdje i pod kojim uslovima može graditi, bez obzira na to da li je čestica građevinska ili ne. Prostor Dubrovnika je neobnovljiv resurs i naša je obaveza da ga štitimo odgovorno i zakonito", naveo je Franković.

Dodao je i da su novi GUP i PPU završeni i upućeni Ministarstvu zaštite okoline na ocjenu prihvatljivosti, uz izuzetno restriktivne uslove gradnje u užem gradskom području.