Bivša hrvatska šefica diplomatije Vesna Pusić za "Avaz": Proširenje nije ustupak Balkanu, nego pitanje opstanka EU

Evropa više ne izgleda kao centar stabilnosti. Ali, u svijetu u kojem se ratovi normaliziraju, međunarodno pravo selektivno primjenjuje, a demokratija svodi na puku izbornu proceduru, Evropska unija – sa svim svojim slabostima, sporostima i unutrašnjim pukotinama – ostaje jedino mjesto gdje se sloboda, vladavina prava i institucionalna ograničenja vlasti još sistemski brane.

Upravo iz te perspektive za “Avaz” govori publicistkinja, nekadašnja saborska zastupnica i bivša ministrica vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Vesna Pusić.

Pusić govori kako riješiti odnose u BiH, komentira podjelu svijeta, odnose Evrope i SAD, te pojašnjava zašto je EU posljednje mjesto gdje se brani demokratija.

Odbrambeni savezi

U vremenu u kojem svjedočimo nastanku novih blokovskih podjela, sve je jasnije da prostor za “nesvrstane” praktično nestaje. Kako u takvim okolnostima vidite poziciju zemalja zapadnog Balkana, a posebno Bosne i Hercegovine?

- Živimo u drugim i drugačijim vremenima. Nesvrstani su nekad postojali u kontekstu dviju velikih geopolitičkih i nuklearnih sila – SAD i Rusije. Danas se na svjetskoj razini, ako išta, države opredjeljuju između Kine i Amerike, i to u političko-ekonomskom smislu. No, za nas u Europi pa onda i na Zapadnom Balkanu i Rusija će uvijek biti velika sila, iako je danas u gotovo vazalskom položaju u odnosu na Kinu. Ali geografija je za Europu uvijek čini potencijalno opasnom. Što se BiH tiče, nakon svega čemu smo svjedočili u prvoj godini ovog Trampovog mandata, moj je glavni zaključak da se sada jasno vidi koliko je lako bilo riješiti tu situaciju da je bilo imalo političke volje! Mijenjaju se režimi, padaju vlade, raspadaju se desetljetni obrambeni savezi, a mi i dalje nemoćno kršimo ruke oko problema SNSD-HDZ-SDA, Dodik-Čović-Izetbegović, dok građani u cijeloj BiH čekaju neko rješenje i neka bolja vremena. Ali nije bilo nikakve političke volje izvana da se tome stane na kraj, da se jasno definiraju nadležnosti države koje nitko nema pravo prisvajati, da se jasno kaže da je država hijerarhijski iznad entiteta, kantona i županija i da se onda definiraju nadležnosti na nižim razinama lokalne samouprave; da se jasno kaže što je zaštita individualnih prava svakog građanina/građanke, a što je dodatna zaštita kolektivnih prava pojedinih etnosa. Za to nije bilo političke volje izvana, a još je manje bilo političke volje iz same BiH. Ljudi koji politički vode igru u BiH sasvim su zadovoljni ovakvom situacijom i u njoj se dobro snalaze. Naša stranka i još neki politički akteri su pokušali i još pokušavaju tu nešto promijeniti, ali otpor je snažan i ujedinjen. Dakle, da sažmem zaključak, sada se jasno vidi da se to može riješiti, ali nema dovoljno političke volje ni interesa ni izvana ni iznutra da se to učini.

Šta danas u regionu zaista hrani antievropske politike? Odakle dolazi narativ da Zapadni Balkan može imati ozbiljnu alternativu punopravnom članstvu u Evropskoj uniji i ko ima interes da se ta iluzija održava?

- Prema mom mišljenju, postoje tri glavna elementa koja doprinose stvaranju antieuropskog raspoloženja u državama zapadnog Balkana - Lideri nekih od tih država koji su se ozbiljno obogatili na vlasti i koji se boje da bi, ulaskom njihovih zemalja u EU, oni mogli ne samo izgubiti vlast već i završiti u zatvoru. Uvidom u od države kontrolirane medije to postaje bjelodano; Rusija i politika predsjednika Putina vidi Zapadni Balkan kao idealno područje i instrument za stalnu destabilizaciju EU i potencijalno njeno uništenje. Napominjem da su rezultati upravo objavljenog istraživanja Europskog vijeća za vanjsku politiku (ECFR) pokazali da Rusi prvi puta smatraju EU svojim glavnim neprijateljem, dok SAD vide kao spremnije za suradnju. To ilustrira efikasnost medijske propagande; politika EU prema državama zapadnog Balkana, koja je bila nedosljedna, ne temelji se na proklamiranim kriterijima i nije proaktivna, odnosno ne usredotočuje se na rad s pojedinim državama kako bi one ispunile kriterije neophodne za članstvo. Najočitiji slučaj je primjer Makedonije, danas Sjeverne Makedonije, ali svaka od šest država tu ima svoju priču i propuštenu šansu, pa tako i BiH. Napominjem, domaći lideri i Rusija aktivno stvaraju antieuropsku atmosferu, koristeći medije i društvene mreže. EU ne stvara tu atmosferu aktivno i namjerno, već joj doprinosi nizom pogrešnih poteza i propuštenih šansi.

Ne treba im još Orbana

Sve češće se mogu čuti inicijative da bi i Brisel, iz sigurnosnih razloga, trebao “omekšati” pristup proširenju i sniziti kriterije, posebno imajući u vidu da su neke zemlje u prošlosti primljene u članstvo bez potpunog ispunjavanja standarda. Da li bi takav pristup danas bio strateška nužnost ili opasna greška?

- Pitanje je što znači “snižavanje kriterija”? Prvo, koja je svrha ulaska u EU, ako to ne doprinosi funkcionalnosti i stabilnosti države, višoj razini demokratskih institucija i građanskih prava i boljem standardu građana? Dakle, uđeš u EU, a sve ostane isto ili postane još i gore. To bi bilo besmisleno. Drugo, sigurnost i obrana su danas glavna tema i zadaća EU. Za to je potreban viši stupanj EU jedinstva i funkcionalnosti u odlučivanju. Sve što to narušava postaje izuzetno opasno za EU. Europske institucije se jedva nose s jednim Viktorom Orbanom i sigurno im ne treba još Orbana u EU. Treće, države koje su ušle bez punog ispunjavanja kriterija postale su članice prije skoro 20 godina. To je bilo u jednom potpuno drugačijem svijetu u kojem EU nije uopće imala povjerenika (komesara) za obranu! Prema tome, moj bi odgovor bio: ne snižavati kriterije, ali puno aktivniji individualni rad sa svakom od šest država zapadnog Balkana od strane EU, njenih institucija i pojedinih država članica, s jasnim ciljem članstva i bez fige u džepu. Modela ima mnogo, od etapnog ulaska, ekonomske integracije, mentorstva… Postoji već dovoljno iskustva da se može procijeniti što je najpogodnije za svaku pojedinu državu kandidatkinju.