Bivša hrvatska šefica diplomatije Vesna Pusić za "Avaz": Proširenje nije ustupak Balkanu, nego pitanje opstanka EU

Evropa više ne izgleda kao centar stabilnosti. Ali, u svijetu u kojem se ratovi normaliziraju, međunarodno pravo selektivno primjenjuje, a demokratija svodi na puku izbornu proceduru, Evropska unija – sa svim svojim slabostima, sporostima i unutrašnjim pukotinama – ostaje jedino mjesto gdje se sloboda, vladavina prava i institucionalna ograničenja vlasti još sistemski brane.
Upravo iz te perspektive za “Avaz” govori publicistkinja, nekadašnja saborska zastupnica i bivša ministrica vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Vesna Pusić.
Pusić govori kako riješiti odnose u BiH, komentira podjelu svijeta, odnose Evrope i SAD, te pojašnjava zašto je EU posljednje mjesto gdje se brani demokratija.
Odbrambeni savezi
U vremenu u kojem svjedočimo nastanku novih blokovskih podjela, sve je jasnije da prostor za “nesvrstane” praktično nestaje. Kako u takvim okolnostima vidite poziciju zemalja zapadnog Balkana, a posebno Bosne i Hercegovine?
- Živimo u drugim i drugačijim vremenima. Nesvrstani su nekad postojali u kontekstu dviju velikih geopolitičkih i nuklearnih sila – SAD i Rusije. Danas se na svjetskoj razini, ako išta, države opredjeljuju između Kine i Amerike, i to u političko-ekonomskom smislu. No, za nas u Europi pa onda i na Zapadnom Balkanu i Rusija će uvijek biti velika sila, iako je danas u gotovo vazalskom položaju u odnosu na Kinu. Ali geografija je za Europu uvijek čini potencijalno opasnom. Što se BiH tiče, nakon svega čemu smo svjedočili u prvoj godini ovog Trampovog mandata, moj je glavni zaključak da se sada jasno vidi koliko je lako bilo riješiti tu situaciju da je bilo imalo političke volje! Mijenjaju se režimi, padaju vlade, raspadaju se desetljetni obrambeni savezi, a mi i dalje nemoćno kršimo ruke oko problema SNSD-HDZ-SDA, Dodik-Čović-Izetbegović, dok građani u cijeloj BiH čekaju neko rješenje i neka bolja vremena. Ali nije bilo nikakve političke volje izvana da se tome stane na kraj, da se jasno definiraju nadležnosti države koje nitko nema pravo prisvajati, da se jasno kaže da je država hijerarhijski iznad entiteta, kantona i županija i da se onda definiraju nadležnosti na nižim razinama lokalne samouprave; da se jasno kaže što je zaštita individualnih prava svakog građanina/građanke, a što je dodatna zaštita kolektivnih prava pojedinih etnosa. Za to nije bilo političke volje izvana, a još je manje bilo političke volje iz same BiH. Ljudi koji politički vode igru u BiH sasvim su zadovoljni ovakvom situacijom i u njoj se dobro snalaze. Naša stranka i još neki politički akteri su pokušali i još pokušavaju tu nešto promijeniti, ali otpor je snažan i ujedinjen. Dakle, da sažmem zaključak, sada se jasno vidi da se to može riješiti, ali nema dovoljno političke volje ni interesa ni izvana ni iznutra da se to učini.
Šta danas u regionu zaista hrani antievropske politike? Odakle dolazi narativ da Zapadni Balkan može imati ozbiljnu alternativu punopravnom članstvu u Evropskoj uniji i ko ima interes da se ta iluzija održava?
- Prema mom mišljenju, postoje tri glavna elementa koja doprinose stvaranju antieuropskog raspoloženja u državama zapadnog Balkana - Lideri nekih od tih država koji su se ozbiljno obogatili na vlasti i koji se boje da bi, ulaskom njihovih zemalja u EU, oni mogli ne samo izgubiti vlast već i završiti u zatvoru. Uvidom u od države kontrolirane medije to postaje bjelodano; Rusija i politika predsjednika Putina vidi Zapadni Balkan kao idealno područje i instrument za stalnu destabilizaciju EU i potencijalno njeno uništenje. Napominjem da su rezultati upravo objavljenog istraživanja Europskog vijeća za vanjsku politiku (ECFR) pokazali da Rusi prvi puta smatraju EU svojim glavnim neprijateljem, dok SAD vide kao spremnije za suradnju. To ilustrira efikasnost medijske propagande; politika EU prema državama zapadnog Balkana, koja je bila nedosljedna, ne temelji se na proklamiranim kriterijima i nije proaktivna, odnosno ne usredotočuje se na rad s pojedinim državama kako bi one ispunile kriterije neophodne za članstvo. Najočitiji slučaj je primjer Makedonije, danas Sjeverne Makedonije, ali svaka od šest država tu ima svoju priču i propuštenu šansu, pa tako i BiH. Napominjem, domaći lideri i Rusija aktivno stvaraju antieuropsku atmosferu, koristeći medije i društvene mreže. EU ne stvara tu atmosferu aktivno i namjerno, već joj doprinosi nizom pogrešnih poteza i propuštenih šansi.
Ne treba im još Orbana
Sve češće se mogu čuti inicijative da bi i Brisel, iz sigurnosnih razloga, trebao “omekšati” pristup proširenju i sniziti kriterije, posebno imajući u vidu da su neke zemlje u prošlosti primljene u članstvo bez potpunog ispunjavanja standarda. Da li bi takav pristup danas bio strateška nužnost ili opasna greška?
- Pitanje je što znači “snižavanje kriterija”? Prvo, koja je svrha ulaska u EU, ako to ne doprinosi funkcionalnosti i stabilnosti države, višoj razini demokratskih institucija i građanskih prava i boljem standardu građana? Dakle, uđeš u EU, a sve ostane isto ili postane još i gore. To bi bilo besmisleno. Drugo, sigurnost i obrana su danas glavna tema i zadaća EU. Za to je potreban viši stupanj EU jedinstva i funkcionalnosti u odlučivanju. Sve što to narušava postaje izuzetno opasno za EU. Europske institucije se jedva nose s jednim Viktorom Orbanom i sigurno im ne treba još Orbana u EU. Treće, države koje su ušle bez punog ispunjavanja kriterija postale su članice prije skoro 20 godina. To je bilo u jednom potpuno drugačijem svijetu u kojem EU nije uopće imala povjerenika (komesara) za obranu! Prema tome, moj bi odgovor bio: ne snižavati kriterije, ali puno aktivniji individualni rad sa svakom od šest država zapadnog Balkana od strane EU, njenih institucija i pojedinih država članica, s jasnim ciljem članstva i bez fige u džepu. Modela ima mnogo, od etapnog ulaska, ekonomske integracije, mentorstva… Postoji već dovoljno iskustva da se može procijeniti što je najpogodnije za svaku pojedinu državu kandidatkinju.
Postaju li ove ideje dodatno privlačne u kontekstu narušenih odnosa između SAD i EU, kao i tenzija unutar NATO-a, koje očigledno nisu vezane samo za pitanje Grenlanda? Koliko su te pukotine ozbiljne i koliko utječu na sigurnosnu arhitekturu Evrope?
- Ti sukobi i pukotine su izuzetno ozbiljni i imaju ogroman utjecaj na sigurnost Europe, kako onog dijela koji je u EU, tako i još mnogo dramatičnije onog dijela Europe koji nije u EU. Zapadna Europa od 1945., a nakon 2004. i srednja i veliki dio istočne Europe, smatrali su NATO i svoje članstvo u njemu apsolutnom garancijom vlastite sigurnosti. Iako se mnogi europski lideri još trude sačuvati taj privid, to vrlo očito više nije tako. Napad Rusije na Gruziju 2008., aneksija Krima i napad na Ukrajinu 2014., pa napad na cijelu Ukrajinu 2022., sve su to Putinovi signali Europi u kojem smjeru on ide i njegovo testiranje granica do kojih može ići. To je već dovoljna opasnost. No, dolaskom Trampa u drugom mandatu postaje jasno da Europa treba neki novi ili rezervni obrambeni savez. Vrlo je upitno koliko još vrijedi najvažniji članak NATO ugovora – “svi za jednoga, jedan za sve” i najtoplije se nadam da to nećemo morati testirati. Trampov Plan 2025., njegova nova Strategija nacionalne sigurnosti, njegovi javni istupi, kao i istupi njegovog potpredsjednika i bliskih suradnika govore da oni ne vide Europu kao svog saveznika, već u nekim dimenzijama kao protivnika. U već spomenutom istraživanju ECFR, samo 16 posto Europljana danas vidi SAD kao saveznika! To je prilično dramatično, ali u datim okolnostima i točno. S druge strane, EU je višestruko bogatija od Rusije, u okviru Koalicije voljnih ima nuklearne sile Francusku i Veliku Britaniju i troši na obranu više od Kine. Problem je što joj fali jedinstva, koordinacije i sinhroniziranosti. No, sve to ništa ne mijenja na činjenici da se mi geografski nalazimo tu gdje se nalazimo i države EU su naši saveznici. Mi nemamo bilo gdje drugdje “gledati preko plota”, već nastojati ojačati našu zajedničku europsku poziciju. EU to može, ali joj za to treba vremena. Pitanje je koliko ga ima.
Da li je ruskom okupacijom dijelova Ukrajine de facto srušen sistem međunarodnog prava kakav poznajemo od Drugog svjetskog rata? Šta to konkretno znači za budućnost globalne sigurnosti i hoćemo li svjedočiti novom talasu prekrajanja granica silom, svuda gdje jači procijeni da to može učiniti nekažnjeno?
- Kao i svi veliki preokreti i prevrati u povijesti, rušenje svjetskog poretka definiranog međunarodnim pravom događalo se dugo i polako, da bi se na kraju dogodilo odjednom. Mnogi događaji od 2000-ih na ovamo nagrizali su pravila i međunarodni poredak utemeljen na međunarodnom pravu. Serija Putinovih vojnih intervencija i napada na bivše sovjetske republike, od Gruzije i Ukrajine, prije toga Čečenije, kasnije Kazahstana, demonstracija su sirove sile i najava politike podjele svijeta na sfere utjecaja i kontrole velikih sila. Kad se i Tramp priklonio istom pristupu, to je označilo odlazak starog svjetskog poretka u povijest. Nedavno sam ponovno pročitala knjigu Stefana Cvajga (Zweig): „Jučerašnji svijet“. Kad sam je čitala u mladosti, mnoge su mi stvari bile daleke i ne sasvim razumljive. Sada mi se čini kao da je pisana danas! Prekrajanje granica silom uveliko je već počelo. Čula sam da je Tramp svom profilu na svojoj društvenoj mreži Truth Social dodao i titulu predsjednik Venecuele. Ne znam je li to točno, nisam provjeravala, ali ne bi me začudilo. Madurov režim u Venecueli je bio krvava diktatura. Ali niti je jedini, niti je odvođenjem Madura na sud u SAD sam režim smijenjen. Svakako, Europa, EU i svaka njena država članica imaju šanse sačuvati slobodu, vladavinu prava i demokratske institucije samo ako se poštuje međunarodno pravo i koliko-toliko ujednačeni kriteriji za sve. Zato je naš interes i naša zadaća sačuvati tu Europu dok dođu bolja vremena.
Kapacitet EU
Bili ste izuzetno jasni u kvalifikacijama razaranja Gaze od Izraela. Smatrate li da je to poglavlje zatvoreno ili su aktuelna dešavanja u Iranu samo nastavak iste logike eskalacije i selektivne primjene međunarodnih normi?
- Ovo je vrlo ilustrativan primjer! Ništa što se Gaze tiče nije zatvoreno, riješeno ili promijenjeno. Samo gotovo nitko o tome veše ne izvještava. To je “jučerašnji genocid”. Danas su nove teme na dnevnom redu. Tramp i njegovi posrednici nisu donijeli mir ljudima u Gazi i Izraelu. Samo su ih učinili manje vidljivima. Što se Irana tiče, tamo je na vlasti jedan ubilački režim, koji na najgore moguće načine ubija vlastite građane. Ali nije uvijek bilo tako. Za vrijeme predsjednika Rohania Iran se počeo značajno otvarati i modernizirati i s EU i SAD je potpisao sporazum o ograničavanju razvoja nuklearne energije. U prvom Trampovom mandatu SAD su izašle iz tog sporazuma, što je otvorilo prostor fanaticima u Iranu. Većina Iranaca bi danas slavila pad sadašnjeg režima, ali ne kao rezultat strane vojne intervencije, već kao rezultat prevage i pobjede demokratskih snaga u samom Iranu.
U jednom od svojih ranijih intervjua rekli ste da je Evropa danas posljednje mjesto na kojem se demokratija sistemski brani. Šta ste time tačno mislili? Ima li Evropa zaista kapacitet da tu ulogu zadrži i, ako ima, na koji način se ta odbrana uopće može voditi u svijetu koji se rapidno mijenja?
- Nije problem u tome što se svijet rapidno mijenja, nego u tome što rapidno nazaduje u demokratskim standardima i građanskim slobodama. Da, EU je jedino mjesto u kojem se tim standardima i tim slobodama još teži. Ima mnogo država na svijetu koje imaju višestranačke, pa čak i poštene višestranačke izbore. Ali time se uglavnom sve završava. Tko pobijedi smatra da može raditi što hoće. To nije demokracija. Izbori su samo preduvjet za neovisnost institucija, vladavinu demokratskih zakona, jednakost građana, autonomiju privatnosti pojedinca, pravednost i funkcionalnost sudova i sve ono što objedinjuje riječ sloboda. EU tome još i formalno i istinski teži. Nemam nikakve dvojbe da će se ti politički ideali ponovno vratiti na scenu, kao što se sloboda uvijek ponovno vraćala od antičkih vremena do danas. Pitanje je samo kako će dugo trajati taj suvremeni srednji vijek, koliko će duboko pasti i koga će sve zahvatiti. Potencijalno, Europa ima i snage i iskustva da čuva taj plamen slobode u nepovoljnim vremenima i objektivno je jedino mjesto na kojem je to još moguće. Pitanje je koliko će imati pameti, hrabrosti i jedinstva.