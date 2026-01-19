Poljoprivrednici iz Slovenije traže zaštitu: Preplavit će nas loši i jeftini proizvodi iz Južne Amerike

Poljoprivredne organizacije Slovenije sastat će se s ministricom poljoprivrede Matejom Čalušić o temi mjera zaštite slovenskih poljoprivrednika i potrošača u okviru trgovinskog sporazuma između EU i Mercosura.

Dok ne postoje jasne garancije o zaštitnim mjerama, poljoprivrednici se protive sporazumu.

Slovenska poljoprivredna i šumarska komora (KGZS) prošle je sedmice pozvala ministricu poljoprivrede Mateju Čalušić na sastanak o sporazumu između EU i Mercosura.

Kako je objasnio predsjednik komore Jože Podgoršek, ključni je zahtjev pronaći mjere zaštite ili u okviru sporazuma ili kroz nacionalne mjere.

KGZS je uvjeren da je sporazum s blokom Mercosur štetan ne samo za poljoprivrednike, već i za slovenske i evropske potrošače. Poljoprivrednici se boje da će sporazum preplaviti evropsko tržište jeftinim poljoprivrednim proizvodima iz Južne Amerike, gdje su proizvodnja i stočarstvo znatno manje regulirani, te da bi ih to učinilo cjenovno nekonkurentnima.

Slovenski sindikat poljoprivrednika stoga zahtijeva da vlada i ministrica poljoprivrede, poput francuske vlade, zabrane uvoz poljoprivrednih proizvoda navedenih u sporazumu i koji sadrže ostatke tvari zabranjenih u EU kako bi zaštitili poljoprivrednike i potrošače, izvijestio je Radio Slovenija.

- Vjerujem da je i premalo inspekcijskih službi koje bi to pratile i naravno da ne vjerujemo kvotama koje se sada spominju. Stoga želimo jasna jamstva vlade o tome kako će poduzeti mjere i što će učiniti. Zahtijevamo da izradi nacionalni program o tome kako zaštititi slovenske poljoprivrednike, rekao je za Radio Slovenija predsjednik sindikata Anton Medved.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i prehrane naglašava da je svjesno zabrinutosti poljoprivrednika oko sporazuma. Stoga najavljuju da će pomno pratiti njegovu provedbu i, u slučaju rizika za slovensku poljoprivredu, zahtijevati djelovanje i koristiti sve dostupne zaštitne mehanizme.

Ministrica poljoprivrede Mateja Čalušić naglašava da domaći i uvozni proizvodi na europskom tržištu moraju ispunjavati iste standarde.

- Apsolutno ćemo o tome razgovarati na sastanku. S jedne strane, moramo biti svjesni da to može donijeti i dodatnu administraciju i opterećenja. Ali kao što sam već mnogo puta rekla, u jačanju lokalnih i regionalnih poljoprivredno-prehrambenih lanaca, o čemu raspravljamo kroz Viziju 2040, vidimo priliku za jačanje ekonomskog položaja slovenskih poljoprivrednika kroz suradnju u poljoprivredno-prehrambenom lancu, rekla je.

Trgovinski sporazum, koji su predstavnici EU i južnoameričkog trgovinskog bloka Mercosur potpisali u subotu u Paragvaju, stupit će na snagu kada ga odobri Evropski parlament i kada zemlje Mercosura završe svoje interne postupke, iako postoji mogućnost da bi se mogao provesti i prije toga.

Sporazum o partnerstvu EU-Mercosur stupit će na snagu tek nakon što ga ratificiraju sve države članice EU u skladu s nacionalnim postupcima.