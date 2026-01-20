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KUPOPRODAJA

Plenković zadovoljan vijestima iz Srbije: Prodaja NIS-a dobra za JANAF

Putem Janafa rafinerija u Pančevu dobiva više od 90 posto sirove nafte, koja tankerima dolazi u Omišalj, onda ide u naftovod i dolazi u Srbiju

Andrej Plenković. Goran Stanzl/PIXSELL

M. P.

20.1.2026

Premijer Hrvatske Andrej Plenković smatra da će dogovor između MOL-a i Gazpromnjefta o kupoprodaji većinskog udjela Naftne industrije Srbije (NIS) u neposrednoj budućnosti za Jadranski naftovod (JANAF) biti dobar, dodavši kako će Hrvatska s predstavnicima MOL-a razgovarati kako bi se osiguralo da rafinerija u Rijeci i dalje radi.

- Dogovor između MOL-a i Gazpromnjefta oko NIS-a utjecat će na Janaf u neposrednoj budućnosti jako dobro - rekao je.

Napomenuo je da se NIS, koji ima rafineriju u Pančevu u Srbiji, naša na listi američkih sankcija zbog ruskog udjela u vlasništvu.

- Putem Janafa rafinerija u Pančevu dobiva više od 90 posto sirove nafte, koja tankerima dolazi u Omišalj, onda ide u naftovod i dolazi u Srbiju, gdje se prerađuje. Mi smo uspijevali zajedno s našim partnerima, dakle ne samo kompanija JANAF i hrvatska Vlada, nego u razgovorima s predstavnicima NIS-a, pa posebno i s predstavnicima Vlade Srbije, i s akterima koji su nas predstavljali u Vašingtonu, odgađati provedbu tog paketa sankcija do početka listopada. Međutim onda je ta giljotina pala - kazao je Plenković.

Istaknuo je i da je Srbija znala za tu temu godinama te da su imali vrlo jasnu sugestiju da promijene strukturu vlasništva, prenosi agencija HINA.

- Trenutkom izlaska iz režima sankacija, automatski se odobrava i transport neruske nafte putem JANAF-a u Srbiju, što znači da će JANAF na taj način postojeće ugovore konzumirati i transportirati naftu. To je ono što je dobro, što će biti u budućnosti, teško je u ovome trenutku reći - zaključio je.

Na pitanje novinara može li širenje MOL-a na srbijansko tržište utjecati na riječku rafineriju, koja je u vlasništvu INA-e, a u kojoj je većinski vlasnik također MOL, Plenković je rekao da je to "stvar o kojoj će se u budućnosti razgovarati".

# SRBIJA
# ANDREJ PLENKOVIĆ
# GAZPROM
# JANAF
# HRVATSKA
# NIS
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